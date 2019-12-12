ЦОДД предупредил московских водителей о пробках

"В настоящий момент движение в городе сильно осложнено. Количество автомобилей в преддверии нового года в Москве сильно увеличилось, днем в центральной части города было ограничено движение, также продолжаются ремонтные работы на МКАД и Волоколамском шоссе", — говорится в сообщении.