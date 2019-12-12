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ЦОДД предупредил московских водителей о пробках
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РИА Новости

ЦОДД предупредил московских водителей о пробках

18:00 12.12.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобильная пробка на Тверской улице в Москве
Автомобильная пробка на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует москвичам выезжать на личном транспорте после 21.00, сообщает пресс-служба ЦОДД.

"В настоящий момент движение в городе сильно осложнено. Количество автомобилей в преддверии нового года в Москве сильно увеличилось, днем в центральной части города было ограничено движение, также продолжаются ремонтные работы на МКАД и Волоколамском шоссе", — говорится в сообщении.

Согласно данным ЦОДД, на данный момент основные затруднения с движением ощущаются в центральной части города.
"Движение на вылетных магистралях рабочее. Стабильно едут по направлению в область Рязанский пр-т, ш. Энтузиастов, Волгоградский пр-т, Ярославское ш., СВХ, Мичуринский проспект, Ленинградское шоссе", — уточняется в сообщении.
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"Поездки на личных автомобилях лучше сместить на более позднее время – после 21.00", — советует ЦОДД.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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