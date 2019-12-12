ЦОДД предупредил московских водителей о пробках

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует москвичам выезжать на личном транспорте после 21.00, сообщает пресс-служба ЦОДД.
Согласно данным ЦОДД, на данный момент основные затруднения с движением ощущаются в центральной части города.
"Движение на вылетных магистралях рабочее. Стабильно едут по направлению в область Рязанский пр-т, ш. Энтузиастов, Волгоградский пр-т, Ярославское ш., СВХ, Мичуринский проспект, Ленинградское шоссе", — уточняется в сообщении.
ЦОДД рекомендует отказаться от поездок по городу на автомобиле в вечерний час пик.
"Поездки на личных автомобилях лучше сместить на более позднее время – после 21.00", — советует ЦОДД.