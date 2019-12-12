Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году передали в суд

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уголовное дело о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан", в результате которой погибли 50 человек, направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
В ноябре 2013 года при посадке в международном аэропорту "Казань" разбился следовавший из Москвы самолет авиакомпании "Татарстан". Погибли 44 пассажира и шесть членов экипажа.
"Сегодня, 12 декабря 2019 года, заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о катастрофе самолета "Боинг 737-500" ОАО "Авиакомпания "Татарстан", - говорится в сообщении.
В ГП отметили, что бывший заместитель генерального директора авиакомпании Валерий Портнов и заместитель директора летной службы (шеф-пилот) Виктор Фомин обвиняются в "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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Кроме того, экс-руководителю Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову предъявлено обвинение в "халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц".
"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
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