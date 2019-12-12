В Кении семь человек погибли в результате ДТП с автобусами

Местные жители в машине скорой помощи после прорыва дамбы на реке Солаи в 40 км от города Накуру в Кении. 10 мая 2018

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Два автобуса столкнулись недалеко от кенийской столицы Два автобуса столкнулись недалеко от кенийской столицы Найроби , семь человек погибли, 62 получили ранения, сообщает местный телеканал Citizen TV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в ночь на четверг на автотрассе, соединяющей города Найроби и Момбаса. Автобусы принадлежали компании Modern Coast. Как говорится в заявлении компании, начато расследование аварии, представители Modern Coast намерены оказывать содействие властям.

Как сообщает местная радиостанция Capital FM, после ДТП Национальное управление транспорта и безопасности (NTSA) Кении приостановило действие лицензии Modern Coast на работу.