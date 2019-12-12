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В Британии представители избирательных участков заявили о высокой явке
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РИА Новости

В Британии представители избирательных участков заявили о высокой явке

17:50 12.12.2019
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© REUTERS / Hannah McKayИзбирательный участок в Лондоне
Избирательный участок в Лондоне
© REUTERS / Hannah McKay
Избирательный участок в Лондоне
ЛОНДОН, 12 дек – РИА Новости, Мария Табак. Представители избирательных участков на западе Лондона сообщили РИА Новости о необычно высокой явке избирателей.
В Великобритании в четверг проходят всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.
"У нас по состоянию на 11 утра (14.00 мск) уже пришло столько людей, сколько обычно приходят к 15 (18.00 мск). А по состоянию на 14.00 – уже столько, сколько обычно ближе к концу дня. Сейчас немного поменьше народу стало, но все равно больше, чем обычно", - сказал представитель УИК в районе Хаммерсмит.
"У нас весь день очередь, народ постоянно идет, сейчас меньше, но к концу дня, после работы, видимо, снова будет много", - рассказали РИА Новости на участке в Южном Кенсингтоне.
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В отличие от России, явка избирателей в течение дня не объявляется, цифры становятся известны уже после закрытия участков.
"Все мои знакомые пошли сегодня голосовать, все-таки это важное время. Но многим не нравится ни (премьер Британии Борис) Джонсон, ни (лидер лейбористов Джереми) Корбин. С либдемами вообще неясно, в чем их программа, кроме того, что Brexit хотят отменить. Поэтому некоторые голосуют за "зеленых" и другие партии такого типа", - рассказал один из избирателей, пришедших проголосовать на участке в церкви St Philip's в Кенсингтоне, и являющийся прихожанином храма.
"На службах в последнее время мы молились за политиков и за страну. Надеюсь, наши молитвы помогут", - добавил он, улыбаясь.
Участки закроются в 22.00 (01.00 мск пятницы), предварительные результаты станут известны к утру.
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