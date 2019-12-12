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2019-12-12T17:49+0300
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На СФ рассказали о пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове"
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РИА Новости

На СФ рассказали о пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове"

17:49 12.12.2019
33766
© RTПожар на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Стоп-кадр видео
Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов в Мурманске. Стоп-кадр видео
© RT
СЕВЕРОМОРСК, 12 дек - РИА Новости. Десяти военнослужащим после пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" оказана медпомощь, их здоровью ничто не угрожает, говорится в сообщении Северного флота.
Сообщается, что по состоянию на 17.30 часов (мск) продолжается проливка локализованного очага задымления в одном из отсеков крейсера "Адмирал Кузнецов". Подчеркивается, что распространения задымления за пределы локализованного очага нет. Добавляется, что к ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные команды корабля из числа военнослужащих, хорошо ориентирующихся на крейсере.
"Военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления либо обратившиеся за медицинской помощью направлены в лечебные учреждения. В настоящее время медицинская помощь оказана 10 военнослужащим. Угрозы их здоровью нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что крейсер "Адмирал Кузнецов" в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалистами предприятия велся плановый ремонт.
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
12:11
Крупные ЧП на военных кораблях в России в 2007-2019 годах
96118440
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"МурманскПроисшествия
Популярные комментарии
Утопите вы уже это корыто! Новый дешевле построить, чем эту помойку отремонтировать. Всё равно ведь всё разворовано будет в итоге.
12 декабря, 18:55
johnnny
1710226
И это наш единственный авианесущий крейсер! То коптит на весь океан, то горит. Все деньги Сердюков с командой украли?!
12 декабря, 19:07
Господин Гражданин
600104
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