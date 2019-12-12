На СФ рассказали о пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове"

СЕВЕРОМОРСК, 12 дек - РИА Новости. Десяти военнослужащим после пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" оказана медпомощь, их здоровью ничто не угрожает, говорится в сообщении Северного флота.
Сообщается, что по состоянию на 17.30 часов (мск) продолжается проливка локализованного очага задымления в одном из отсеков крейсера "Адмирал Кузнецов". Подчеркивается, что распространения задымления за пределы локализованного очага нет. Добавляется, что к ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные команды корабля из числа военнослужащих, хорошо ориентирующихся на крейсере.
"Военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления либо обратившиеся за медицинской помощью направлены в лечебные учреждения. В настоящее время медицинская помощь оказана 10 военнослужащим. Угрозы их здоровью нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что крейсер "Адмирал Кузнецов" в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалистами предприятия велся плановый ремонт.