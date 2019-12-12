На СФ рассказали о пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове"

"Военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления либо обратившиеся за медицинской помощью направлены в лечебные учреждения. В настоящее время медицинская помощь оказана 10 военнослужащим. Угрозы их здоровью нет", - говорится в сообщении.