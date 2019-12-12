Третьяковка запустила образовательный онлайн-проект "Лаврус"

"Наша задача - сохранить энергичность, динамичность, образность того, что мы доносим до людей, и при этом понять и уяснить, что это то, что людям нужно, это то, как они готовы размышлять об искусстве, это то, что они хотят услышать. Поэтому мы объявили, что мы запускаем его в некоем тестовом режиме, потому что нам интересно понять и увидеть, какова будет обратная связь. Мы будем продолжать работать над этим ресурсом", - добавила Трегулова.