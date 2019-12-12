Третьяковка запустила образовательный онлайн-проект "Лаврус"

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Масштабный просветительский онлайн-проект Третьяковской галереи "Лаврус" позволит каждому познакомиться с художественным наследием музея, наличие образовательного проекта по русскому искусству было необходимым, сообщила гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова.
"Лаврус" стартует 12 декабря курсами о художниках Илье Репине и Василии Поленове. Проект объединит статьи, видео, лекции, экскурсии, интерактивные задания от известных историков искусства, хранителей Третьяковской галереи и приглашенных экспертов, которые расскажут об отечественном искусстве. Миссия проекта состоит в том, чтобы сделать художественное наследие музея доступным каждому.
"Когда мы задумывались о создании подобного проекта, мы, конечно, очень хорошо понимали, что сегодня огромное количество информации мы получаем онлайн. И есть большое количество источников, в которых иногда присутствует абсолютно разная, противоречащая друг друга и непроверенная информация. С другой стороны, мы также прекрасно понимали, что есть огромная нужда в создании образовательного ресурса по русскому искусству", - рассказала в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Трегулова.
По ее словам, для музея также важнейшей задачей и мотивацией было создание живого, интерактивного ресурса, где была бы собрана вся необходимая информация, описанная ярким языком, с богатым визуальным рядом и возможностью проведения интерактивных занятий.
"Наша задача - сохранить энергичность, динамичность, образность того, что мы доносим до людей, и при этом понять и уяснить, что это то, что людям нужно, это то, как они готовы размышлять об искусстве, это то, что они хотят услышать. Поэтому мы объявили, что мы запускаем его в некоем тестовом режиме, потому что нам интересно понять и увидеть, какова будет обратная связь. Мы будем продолжать работать над этим ресурсом", - добавила Трегулова.
Художественный руководитель проекта Артемий Лебедев добавил, что проект, в первую очередь, нацелен на то, чтобы распространять знания о музее. "И не только про картины, а через призму искусства говорить обо всем", - заключил он.
"Лаврус" создан для тех, кто хочет знать больше о художниках Третьяковской галереи и русской культуре, готовится к урокам и семинарам и ищет надежный источник информации или нуждается в творческом импульсе для занятий с детьми.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта "Лаврус".
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