Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-12T17:56+0300
https://ria.ru/20191212/1562324649.html
Третьяковка запустила образовательный онлайн-проект "Лаврус"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156232/45/1562324521_0:167:3045:1880_1036x0_80_0_0_9c5b8d618ed753f53f45b4273e637e34.jpg
РИА Новости

Третьяковка запустила образовательный онлайн-проект "Лаврус"

17:48 12.12.2019 (обновлено: 17:56 12.12.2019)
225
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкП/к генерального директора Государственной Третьяковской галереи З. Трегуловой, посвященная открытию выставочного сезона.
П/к генерального директора Государственной Третьяковской галереи З. Трегуловой, посвященная открытию выставочного сезона.
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Масштабный просветительский онлайн-проект Третьяковской галереи "Лаврус" позволит каждому познакомиться с художественным наследием музея, наличие образовательного проекта по русскому искусству было необходимым, сообщила гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова.
"Лаврус" стартует 12 декабря курсами о художниках Илье Репине и Василии Поленове. Проект объединит статьи, видео, лекции, экскурсии, интерактивные задания от известных историков искусства, хранителей Третьяковской галереи и приглашенных экспертов, которые расскажут об отечественном искусстве. Миссия проекта состоит в том, чтобы сделать художественное наследие музея доступным каждому.
"Когда мы задумывались о создании подобного проекта, мы, конечно, очень хорошо понимали, что сегодня огромное количество информации мы получаем онлайн. И есть большое количество источников, в которых иногда присутствует абсолютно разная, противоречащая друг друга и непроверенная информация. С другой стороны, мы также прекрасно понимали, что есть огромная нужда в создании образовательного ресурса по русскому искусству", - рассказала в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Трегулова.
По ее словам, для музея также важнейшей задачей и мотивацией было создание живого, интерактивного ресурса, где была бы собрана вся необходимая информация, описанная ярким языком, с богатым визуальным рядом и возможностью проведения интерактивных занятий.
"Наша задача - сохранить энергичность, динамичность, образность того, что мы доносим до людей, и при этом понять и уяснить, что это то, что людям нужно, это то, как они готовы размышлять об искусстве, это то, что они хотят услышать. Поэтому мы объявили, что мы запускаем его в некоем тестовом режиме, потому что нам интересно понять и увидеть, какова будет обратная связь. Мы будем продолжать работать над этим ресурсом", - добавила Трегулова.
Художественный руководитель проекта Артемий Лебедев добавил, что проект, в первую очередь, нацелен на то, чтобы распространять знания о музее. "И не только про картины, а через призму искусства говорить обо всем", - заключил он.
"Лаврус" создан для тех, кто хочет знать больше о художниках Третьяковской галереи и русской культуре, готовится к урокам и семинарам и ищет надежный источник информации или нуждается в творческом импульсе для занятий с детьми.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта "Лаврус".
Выставка Геометризмы. 1950 - 2010-е в Москве
13 ноября, 14:09Культура
В Третьяковке открылась выставка "Геометризмы"
400000
КультураНовости культурыЗельфира ТрегуловаАртемий ЛебедевТретьяковская галерея
Рекомендуем
Дмитрий Пучков
Гоблин: молодежи интересно только, как ничего не делать и разбогатеть
Избирательный участок в Лондоне
В Британии представители избирательных участков заявили о высокой явке
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отклонила два проекта о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ
Местные жители в машине скорой помощи после прорыва дамбы на реке Солаи в 40 км от города Накуру в Кении. 10 мая 2018
В Кении семь человек погибли в результате ДТП с автобусами
Авиакатастрофа в Казани в ноябре 2013 года
Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году передали в суд
Девушки на пляже
Турция подорожает: как сэкономить и есть ли альтернативы
Бразильская модель Жизель Бундхен и режиссер Баз Лурман перед ужином в честь выхода фильма №5 the Film
Режиссер "Великого Гэтсби" собирается снимать "Мастера и Маргариту"
Мечеть Кул-Шариф в Казанском Кремле
В Казани в 2021 году пройдет вручение премии World Travel Awards
Михаил Виноградов
Редакция "Вечерней Москвы" поможет семье умершего журналиста
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Подозреваемый в убийстве Шеремета отрицает свою причастность к делу
Певица Лариса Долина в студии радио Sputnik
Лариса Долина исполнила "Колыбельную медведицы" в новой серии "Умки"
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 декабря 2018
Зорькин объяснил принятие Конституционным судом непопулярных решений
Сергей Левченко
Путин принял отставку губернатора Иркутской области
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Жителя Подмосковья осудили за убийство двух пенсионеров
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская раскритиковала Киев за ноту протеста Сербии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
18:56Левинталь назвал причину своей отставки с поста губернатора ЕАО
18:53В Госдуме назвали отставку Левченко закономерной
18:52Во Франции осудили напавшего на военных в Ницце в 2015 году
18:50Украинская полиция рассказала о причастных к убийству Шеремета
Лента новостейМолния