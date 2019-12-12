Европейские бизнесмены оценили санкции США против Nord Stream 2

Профильные комитеты палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях. В частности, в согласованном законопроекте предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Теперь документ должен поступить на подпись президенту США.

"Ассоциация европейского бизнеса (AEБ) выражает глубокую озабоченность в связи с намерением Соединенных Штатов Америки ввести санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Маловероятно, что введенные США ограничения смогут препятствовать завершению строительства обоих газопроводов, однако они способны крайне негативно отразиться на европейских партнерах в 2020 году", - говорится в заявлении АЕБ, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В ассоциации подчеркивают, что ЕС должен сам определять свою энергетическую политику и торговые отношения, "поэтому никакая третья сторона не должна оказывать на него влияние, тем более посредством санкций".

Ассоциация приводит слова директора АЕБ Франка Шауффа, который отмечает, что "для европейцев принципиально важно не допустить ситуации, когда их внешнеэкономические отношения будут регулироваться кем-то извне".