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2019-12-12T17:41+0300
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Европейские бизнесмены оценили санкции США против Nord Stream 2
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РИА Новости

Европейские бизнесмены оценили санкции США против Nord Stream 2

17:41 12.12.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" вряд ли помешают завершить его строительство, но они могут негативно отразиться на европейских партнерах Вашингтона, бизнес Евросоюза выступает против этих ограничительных мер, заявили в четверг в Ассоциации Европейского бизнеса.
Профильные комитеты палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях. В частности, в согласованном законопроекте предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Теперь документ должен поступить на подпись президенту США.
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"Ассоциация европейского бизнеса (AEБ) выражает глубокую озабоченность в связи с намерением Соединенных Штатов Америки ввести санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Маловероятно, что введенные США ограничения смогут препятствовать завершению строительства обоих газопроводов, однако они способны крайне негативно отразиться на европейских партнерах в 2020 году", - говорится в заявлении АЕБ, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В ассоциации подчеркивают, что ЕС должен сам определять свою энергетическую политику и торговые отношения, "поэтому никакая третья сторона не должна оказывать на него влияние, тем более посредством санкций".
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Ассоциация приводит слова директора АЕБ Франка Шауффа, который отмечает, что "для европейцев принципиально важно не допустить ситуации, когда их внешнеэкономические отношения будут регулироваться кем-то извне".
"Члены Ассоциации европейского бизнеса выступают за выстраивание конструктивного диалога, языком которого не могут выступать какие-либо санкции в отношении бизнеса, и призывают к отказу от использования ограничительных мер, нарушающих принципы здоровой конкуренции в международной торговле", - отметили в АЕБ.
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"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2Ассоциация европейского бизнесаЕвросоюзЭкономика
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