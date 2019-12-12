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2019-12-12T17:41+0300
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Зорькин объяснил принятие Конституционным судом непопулярных решений
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РИА Новости

Зорькин объяснил принятие Конституционным судом непопулярных решений

17:41 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 декабря 2018
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что некоторые решения КС воспринимались обществом болезненно, например в вопросе моратория на смертную казнь или проведения пенсионной реформы, но судьи исходили из стремления соблюсти баланс и оправдать вытекающие из конституции приоритеты.
"Конечно, есть какие-то болевые точки, на которые общество очень реагирует, может быть, даже не так, как оно ожидало от Конституционного суда. Достаточно привести из нашей истории пример с мораторием на смертную казнь - решение Конституционного суда, или о пенсиях. Но Конституционный суд во всех таких случаях - и острых в том числе - исходил из того, чтобы соблюсти баланс и оправдать приоритеты, которые вытекают из Конституции. Понятно, что мы, конституционные судьи, тоже люди, и мы не претендуем на безгрешность. Но во всяком случае, когда суд коллективным образом выносит решение, то хотелось, конечно, чтобы и реагирование на это было профессиональным, а не зряшным, что называется", - заявил Зорькин в четверг на встрече президента РФ Владимира Путина с судьями КС.
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Говоря о рассмотрении дел, связанных с социальными правами, в том числе с трудовыми отношениями, он заметил, что суд здесь оказывается в "достаточно деликатном положении".
"Потому что наша задача - чтобы не получился перевес и неадекватная защита одних в ущерб другим. Это, кстати, и в других правоотношениях очень важно. Потому что Конституционный суд всегда оказывается не прав перед какой-то стороной, нельзя так всем понравиться", - добавил Зорькин.
В этом смысле судьям "приходится набраться терпения и решимости", отметил председатель КС.
"И мы, должен сказать, не реагируем даже на очень критические оценки в средствах массовой информации - не потому, что мы их не слышим и не хотим услышать, ведь там действительно бывает то, что подсказывает, как дальше быть и какой урок извлечь, а потому что мы считаем: не должен суд сам себя оценивать и доказывать кому-то, что он был прав или неправ", - продолжил Зорькин.
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Конституционный суд РФВалерий ЗорькинВладимир ПутинРоссияОбщество
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