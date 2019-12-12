Зорькин объяснил принятие Конституционным судом непопулярных решений

"Потому что наша задача - чтобы не получился перевес и неадекватная защита одних в ущерб другим. Это, кстати, и в других правоотношениях очень важно. Потому что Конституционный суд всегда оказывается не прав перед какой-то стороной, нельзя так всем понравиться", - добавил Зорькин.

"И мы, должен сказать, не реагируем даже на очень критические оценки в средствах массовой информации - не потому, что мы их не слышим и не хотим услышать, ведь там действительно бывает то, что подсказывает, как дальше быть и какой урок извлечь, а потому что мы считаем: не должен суд сам себя оценивать и доказывать кому-то, что он был прав или неправ", - продолжил Зорькин.