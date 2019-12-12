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В Оренбургской области завели дело после продажи снюса подростку
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РИА Новости

В Оренбургской области завели дело после продажи снюса подростку

17:37 12.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
УФА, 12 дек – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту продажи жевательной смеси с содержанием никотина подростку в табачном киоске Оренбурга, сообщили в СУСК по региону.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту продажи жевательной никотиносодержащей смеси (снюса) по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении следственного ведомства.
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По данным следствия, вечером 15 ноября 2019 года в табачном киоске на проспекте Гагарина города Оренбурга 17-летнему подростку продали 20 пакетиков жевательной никотиносодержащей смеси. Вещество содержит дозы никотина и соли тяжелых металлов, разовое употребление "снюсов" может быть смертельным для подростков и школьников.
Ранее в соседней Башкирии, 11-летний школьник перед уроками употребил "снюс" и был доставлен в больницу с диагнозом "отравление".
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