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Глава Карелии пообещал сделать 31 декабря выходным днем
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РИА Новости

Глава Карелии пообещал сделать 31 декабря выходным днем

17:32 12.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в правительстве региона готовится документ о переносе в республике в этом году рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
"Ко мне поступило большое количество обращений с предложениями сделать этот день нерабочим. И я полностью с этим согласен – всем нам хотелось бы провести этот день с семьей и друзьями, спокойно подготовиться к встрече Нового года. Согласно документу, который в настоящее время готовится в правительстве Карелии, предлагаю сделать 31 декабря выходным днем, а субботу, 28 декабря – рабочим", - написал Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".
Он также предложил обратиться в Госдуму с просьбой внести изменения в Трудовой кодекс и навсегда, начиная с 2020 года, включить 31 декабря в перечень праздничных нерабочих дней для всех субъектов РФ.
"Считаю, что этот вопрос нужно решить комплексно и уже не возвращаться к нему ежегодно. Поэтому сейчас вместе с депутатами законодательного собрания готовим законопроект, с которым будем выходить в Государственную Думу РФ. Предлагаем внести изменения в Трудовой кодекс и навсегда включить 31 декабря в перечень праздничных нерабочих дней для всех субъектов нашей страны", - отметил Парфенчиков.
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В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.
Владимир Сипягин
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Новый год—2020Артур ПарфенчиковРоссияКарелияОбщество
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