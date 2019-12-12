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РИА Наука
2019-12-12T17:25+0300
https://ria.ru/20191212/1562323335.html
Ученые предположили, что речь возникла 20 миллионов лет назад
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РИА Новости

Ученые предположили, что речь возникла 20 миллионов лет назад

17:21 12.12.2019 (обновлено: 17:25 12.12.2019)
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© Fotolia / KletrШимпанзе
Шимпанзе
© Fotolia / Kletr
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ученые выяснили, что приматы способны издавать контрастные гласные звуки — ключевой элемент человеческой речи. Это значит, что наши предки могли начать говорить намного раньше, чем предполагалось. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Традиционно считается, что речь у наших предков появилась примерно 200 тысяч лет назад. Это связывается с уникальной способностью анатомически современных людей произносить контрастные гласные звуки благодаря более низкому, по сравнению с другими приматами, расположению гортани.
С конца 1960-х годов в исследованиях по развитию речи преобладала теория, согласно которой удлинение голосового тракта в результате спуска гортани было первым шагом в возникновении речи. После того, как предки человека стали ходить на двух ногах, голова сместилась назад, заняв место прямо над позвоночным столбом, а гортань опустилась вниз.
Изменение положения гортани привело к образованию более длинной полости, называемой глоткой, которая отвечает за увеличение диапазона и четкости производимых звуков. Так как у других приматов такой глотки нет, делался вывод, что они неспособны воспроизводить звуки, характерные для полноценной речи.
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Ученые из Франции, Канады и США во главе с Луи-Жаном Боэ (Louis-Jean Boë) из Университета Гренобль Альпы провели подробный анализ публикаций, в которых исследуются особенности поведения и голосового общения приматов, и сделали вывод, что низкое положение гортани не является необходимым для возникновения речи анатомическим элементом. Специфические артикуляционные способности приматов, по мнению авторов, вполне позволяют им создавать похожую на человеческую голосовую систему протогласных.
Авторы построили схематическую историю развития вокализации у приматов и рассмотрели элементы ее эволюции, необходимые для возникновения речи, после чего сделали три главных вывода.
Во-первых, низкое расположение гортани не является исключительной особенностью человека. Во-вторых, для получения контрастных артикулированных гласных звуков не требуется низкого положения гортани. В-третьих, современные нечеловекообразные приматы способны производить контрастные звуки, не обладая опущенной гортанью.
Выводы исследования опровергают главные доводы теории гортанного происхождения речи, отодвигая возможность ее зарождения на 20 миллионов лет назад.
"Теперь, не привязываясь к факту появления опущенной гортани, мы можем рассматривать самые различные гипотезы возникновения языка без ограничения во времени, — приводятся в пресс-релизе журнала Science слова Луи-Жана Боэ. — И хотя речь несомненно способствовала передаче знаний, теперь непонятно, стоит ли ее рассматривать как главный двигатель раннего когнитивного развития".
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