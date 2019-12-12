Бокерия будет оперировать после назначения президентом центра Бакулева

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия заявил, что планирует продолжить оперировать пациентов.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что занимавший должность директора центра Лео Бокерия переходит на должность президента учреждения.
"Я намерен взять свое отделение, которое я создал, завтра у меня 5 операций. Эта практика будет продолжаться, я хорошо вижу, руки не трясутся, оперировать я умею", - сказал Бокерия журналистам.
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