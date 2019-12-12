Источник: Греция может разместить базы США в случае их ухода из Турции

АФИНЫ, 12 дек – РИА Новости. Греция может разместить у себя американские военные базы, если они будут вынуждены уйти из Турции , в частности из Инджирлика , заявил греческий дипломатический источник журналистам.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если Вашингтон введет против Анкары санкции из-за покупки российских систем ПВО С-400, то Турция примет ответные меры. На повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик и Кюреджик.

Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. В районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции находится радиолокационная станция раннего оповещения о ракетном нападении, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе, ее работа также обеспечивают военнослужащие ВС США.

"Очевидно, что мы можем разместить любой объект. У нас их, слава богу, достаточно", - заявил дипломатический источник, отвечая на вопрос, готова ли Греция принять американские базы, если Турция поставит вопрос об уходе военных США.

"Если же вы спрашиваете, будем ли мы обслуживать базы, то мы страна-член НАТО, и как следствие нужды НАТО всегда могут обслуживаться Грецией в рамках греческой Конституции и закона. Что касается двусторонних отношений с Америкой, мы подписали оборонное соглашение. Если США в будущем захотят большего расширения оборонных возможностей в Греции, греческое правительство в положительном духе это обсудит", - сказал он.

На вопрос о готовности Греции принять ядерное оружие, которое, по сообщениям открытых источников, есть в Инджирлике, собеседник ответил, что не может подтвердить наличие там ядерного оружия.