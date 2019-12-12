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2019-12-12T17:27+0300
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Источник: Греция может разместить базы США в случае их ухода из Турции
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РИА Новости

Источник: Греция может разместить базы США в случае их ухода из Турции

17:10 12.12.2019 (обновлено: 17:27 12.12.2019)
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© AP PhotoВоеннослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик
© AP Photo
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик. Архивное фото
АФИНЫ, 12 дек – РИА Новости. Греция может разместить у себя американские военные базы, если они будут вынуждены уйти из Турции, в частности из Инджирлика, заявил греческий дипломатический источник журналистам.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если Вашингтон введет против Анкары санкции из-за покупки российских систем ПВО С-400, то Турция примет ответные меры. На повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик и Кюреджик.
Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. В районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции находится радиолокационная станция раннего оповещения о ракетном нападении, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе, ее работа также обеспечивают военнослужащие ВС США.
"Очевидно, что мы можем разместить любой объект. У нас их, слава богу, достаточно", - заявил дипломатический источник, отвечая на вопрос, готова ли Греция принять американские базы, если Турция поставит вопрос об уходе военных США.
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"Если же вы спрашиваете, будем ли мы обслуживать базы, то мы страна-член НАТО, и как следствие нужды НАТО всегда могут обслуживаться Грецией в рамках греческой Конституции и закона. Что касается двусторонних отношений с Америкой, мы подписали оборонное соглашение. Если США в будущем захотят большего расширения оборонных возможностей в Греции, греческое правительство в положительном духе это обсудит", - сказал он.
На вопрос о готовности Греции принять ядерное оружие, которое, по сообщениям открытых источников, есть в Инджирлике, собеседник ответил, что не может подтвердить наличие там ядерного оружия.
"Все мы знаем, что есть две базы Соединенных Штатов в широком регионе, которые имеют возможность хранения тактического ядерного оружия. Но я не могу подтвердить, где оно есть. Я этого не знаю, я это не подтверждаю", - сказал он.
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ИнджирликМевлют ЧавушоглуВооруженные силы СШАНАТОГрецияСШАБезопасностьВ мире
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