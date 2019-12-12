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Бокерия прокомментировал назначение президентом центра Бакулева
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РИА Новости

Бокерия прокомментировал назначение президентом центра Бакулева

17:05 12.12.2019 (обновлено: 17:06 12.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия
Президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия заявил, что узнал о своем назначении последним, так как правительственная телеграмма с сообщением пришла во время операции, которую он проводил.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что занимавший должность директора центра Лео Бокерия переходит на должность президента учреждения.
"Я получил правительственную телеграмму, когда был в операционной, когда я вернулся из операционной, весь институт знал и гудел. Я узнал последним", - сказал Бокерия журналистам.
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия. Архивное фото
19 марта 2018, 12:26
Бокерия заявил, что не хочет работать в правительстве
Он пояснил, что 25 ноября у него закончился контракт, поэтому следовало ожидать каких-то изменений. Бокерия был директором центра с 1994 года, все это время его избирали на должность, но после передачи центра в ведение Минздрава порядок изменился - теперь руководителя назначают, а не выбирают голосованием, отметил он.
Бокерия сообщил, что работу он продолжит в своем же кабинете. "А как будет институт развиваться - вы же понимаете, что все вопросы директор решает", - уточнил он.
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Лео БокерияНаучный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. М. БакулеваВероника СкворцоваМоскваОбщество
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