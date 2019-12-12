Бокерия прокомментировал назначение президентом центра Бакулева

"Я получил правительственную телеграмму, когда был в операционной, когда я вернулся из операционной, весь институт знал и гудел. Я узнал последним", - сказал Бокерия журналистам.

Он пояснил, что 25 ноября у него закончился контракт, поэтому следовало ожидать каких-то изменений. Бокерия был директором центра с 1994 года, все это время его избирали на должность, но после передачи центра в ведение Минздрава порядок изменился - теперь руководителя назначают, а не выбирают голосованием, отметил он.