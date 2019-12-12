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В механизм обращения граждан в КС предложили внести поправки
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РИА Новости

В механизм обращения граждан в КС предложили внести поправки

17:04 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин предложил законодательно регламентировать механизм обращения граждан в КС только после прохождения других судебных инстанций, сейчас это уже складывается на практике.
"Мы ведь рассматриваем дела после того, как гражданин уже прошел какой-то этап в судах общей юрисдикции, то есть он должен получить завершенное дело, как в нынешнем законе записано. Но дело в том, что иногда это приводит к некоторым проблемам. И наша практика свидетельствует о том, что, может быть, желательно, чтобы гражданин мог обратиться не сразу, скажем, из районного суда, где завершено дело", - отметил Зорькин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с судьями КС в четверг.
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Как правило, Конституционный суд смотрит, как и с каких правовых позиций аналогичные дела решаются Верховным судом, отметил председатель КС.
"Может быть, у них есть постановление пленума (Верховного суда - ред.), особенно когда обобщена практика. Но если такого нет, тогда получается перехват, что называется, из одной системы в другую", - пояснил он.
Зорькин высказал мнение, что порой это может быть недостаточно корректно и, вероятно, может послужить спусковым механизмом для конфликтов между судами.
"Вполне возможно использовать с этой точки зрения некоторый опыт и зарубежный, и наши собственные наработки - мы фактически идем по этому пути, - чтобы гражданин мог пройти обычные инстанции судебной защиты. Это складывается фактически на практике, но я думаю, что, очевидно, может быть на каком-то уровне и закреплено в законодательстве", - заявил глава КС.
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Конституционный суд РФВалерий ЗорькинВладимир ПутинРоссияОбщество
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