Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" выросло до 12

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске увеличилось до 12 человек, идут поиски еще трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Возгорание на борту корабля произошло в Мурманске утром в четверг в трюме в результате проведения сварочных работ в районе первого энергоблока. Пожар в настоящее время еще не потушен. Ранее сообщалось, что пострадали 11 человек, они госпитализированы.
"По уточненной информации, пострадали 12 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, продолжается поиск трех пропавших людей.