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Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" выросло до 12
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РИА Новости

Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" выросло до 12

17:03 12.12.2019 (обновлено: 17:07 12.12.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске увеличилось до 12 человек, идут поиски еще трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Возгорание на борту корабля произошло в Мурманске утром в четверг в трюме в результате проведения сварочных работ в районе первого энергоблока. Пожар в настоящее время еще не потушен. Ранее сообщалось, что пострадали 11 человек, они госпитализированы.
"По уточненной информации, пострадали 12 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, продолжается поиск трех пропавших людей.
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
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МурманскРоссияПожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Происшествия
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