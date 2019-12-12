СМИ сообщили о задержании супруги экс-президента Судана

КАИР, 12 дек - РИА Новости. Власти Власти Судана задержали супругу бывшего лидера страны Омара аль-Башира Видад Бабикер по обвинениям в коррупции и поместили в женскую тюрьму в столице страны, сообщил арабский телеканал "Аль-Хадас"

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В то же время, как пишет издание "Дустур", против Видад Бабикер выдвинуты сразу несколько серьезных обвинений: в манипуляциях с землями, махинациях со средствами благотворительного фонда и с финансированием строительства школ. Кроме того, следователи хотят узнать происхождение многочисленных банковских счетов и участков земли, принадлежащих жене аль-Башира.

Судан с конца 2018 года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.