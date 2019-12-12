СМИ сообщили о задержании супруги экс-президента Судана

КАИР, 12 дек - РИА Новости. Власти Судана задержали супругу бывшего лидера страны Омара аль-Башира Видад Бабикер по обвинениям в коррупции и поместили в женскую тюрьму в столице страны, сообщил арабский телеканал "Аль-Хадас".
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
В то же время, как пишет издание "Дустур", против Видад Бабикер выдвинуты сразу несколько серьезных обвинений: в манипуляциях с землями, махинациях со средствами благотворительного фонда и с финансированием строительства школ. Кроме того, следователи хотят узнать происхождение многочисленных банковских счетов и участков земли, принадлежащих жене аль-Башира.
Судан с конца 2018 года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
Ранее сообщалось, что супруга экс-президента накануне его отстранения выехала в неизвестном направлении. Предполагалось, что она могла находиться в Южном Судане и пыталась вылететь оттуда в Дубай.
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