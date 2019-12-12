Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T17:00+0300
https://ria.ru/20191212/1562322003.html
Замглавы Нацбанка Украины заявила, что ей угрожают
https://cdn23.img.ria.ru/images/151119/23/1511192369_0:0:2001:1126_1036x0_80_0_0_13e4fbedbb8360d0e6fbe31952ea076e.jpg
РИА Новости

Замглавы Нацбанка Украины заявила, что ей угрожают

17:00 12.12.2019
257
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Национального Банка Украины в Киеве
Здание Национального Банка Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова заявила, что получила СМС с угрозами, связывает их с выполнением служебных обязанностей.
"Вчера в 17.19 (18.19 мск - ред.) с неизвестного номера на свой мобильный я получила СМС с угрозами. После этого вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о минировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом. Эти угрозы я воспринимаю как реальные, связанные с выполнением мною служебных обязанностей", - написала Рожкова на своей странице в Facebook. Она также опубликовала фотографию сообщения, в котором ей рекомендуют "застраховать жилье и здоровье", а также "увезти детей".
Рожкова добавила, что обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Кроме того, по словам замглавы Нацбанка, три дня подряд митингующие у ее дома мешают ей ездить на работу, приходится вызывать полицию и ехать на полицейском автомобиле.
Ранее Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны олигарха Игоря Коломойского и обратился к правоохранителям с просьбой не допустить противоправных действий.
Маруся Зверобой
2 декабря, 13:27
Угрожавшая Зеленскому волонтер заявила, что не пойдет на допрос
240140
Обсудить 1
Национальный банк УкраиныИгорь КоломойскийКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Киев
На Украине обнародовали полный список объектов для приватизации
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Парламент Грузии утвердил 14 верховных судей, несмотря на протесты
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
В московских аэропортах рассказали, когда могут появиться курилки
Сотрудник полиции в Париже
Во Франции осудили напавшего на военных в Ницце в 2015 году
Сотрудник полиции
В Ижевске ищут мужчину, угрожавшего убить двух школьниц
Газораспределительная станция в Львовской области
На Украине рассказали об угрозах для Киева от прекращения транзита
Детский сад
Более 60 человек заболели кишечной инфекцией в детсаду Ханты-Мансийска
Промо к фильму Дикие и свободные
Состоялась премьера фильма RT и WWF России "Дикие и свободные"
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет
Украинский военнослужащий заявил, что его обвиняют в убийстве Шеремета
Алмазбек Атамбаев
Парламент Киргизии возложил ответственность за беспорядки на Атамбаева
Лео Бокерия
Бокерия будет оперировать после назначения президентом центра Бакулева
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская раскритиковала Киев за ноту протеста Сербии
Президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия
Бокерия заявил об увеличении продолжительности жизни россиян
В Санкт-Петербурге покупатель устроил стрельбу в магазине, пишут СМИ
СМИ: в Петербурге покупатель из-за сырка открыл стрельбу в магазине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
18:56Левинталь назвал причину своей отставки с поста губернатора ЕАО
18:53В Госдуме назвали отставку Левченко закономерной
Лента новостейМолния