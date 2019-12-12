Замглавы Нацбанка Украины заявила, что ей угрожают

КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова заявила, что получила СМС с угрозами, связывает их с выполнением служебных обязанностей.
"Вчера в 17.19 (18.19 мск - ред.) с неизвестного номера на свой мобильный я получила СМС с угрозами. После этого вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о минировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом. Эти угрозы я воспринимаю как реальные, связанные с выполнением мною служебных обязанностей", - написала Рожкова на своей странице в Facebook. Она также опубликовала фотографию сообщения, в котором ей рекомендуют "застраховать жилье и здоровье", а также "увезти детей".
Рожкова добавила, что обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Кроме того, по словам замглавы Нацбанка, три дня подряд митингующие у ее дома мешают ей ездить на работу, приходится вызывать полицию и ехать на полицейском автомобиле.
Ранее Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны олигарха Игоря Коломойского и обратился к правоохранителям с просьбой не допустить противоправных действий.
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