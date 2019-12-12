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Под Астраханью расчеты "Искандер" выполнили пуск баллистической ракеты
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РИА Новости

Под Астраханью расчеты "Искандер" выполнили пуск баллистической ракеты

16:56 12.12.2019 (обновлено: 17:00 12.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Ракетный комплекс "Искандер-М" . Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Расчеты комплекса "Искандер" выполнили учебно-боевой пуск баллистической ракеты под Астраханью, поражена цель на удалении около 60 километров, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
"На полигоне Капустин Яр в Астраханской области расчеты нового оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" успешно выполнили учебно-боевой пуск баллистической ракеты. В результате точечного ракетного удара поражена цель на удалении около 60 километров, имитирующая укрепленный пункт управления незаконного вооруженного формирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения. Сообщается, что после выполнения пуска расчеты отработали смену позиционного района.
Как добавили в пресс-службе ЗВО, мероприятия проводятся в рамках учений по плану заключительного этапа освоения комплекта нового ОТРК "Искандер", который поступил на вооружение ракетного соединения, дислоцированного в Курской области.
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М
22 ноября, 10:56Сказано в эфире
Эксперт объяснил, почему на Западе "Искандеры" вызывают "зубовный скрежет" Сухопутные войска РФ полностью перевооружаются на комплекс "Искандер". Лучшего в этом сегменте просто нет, отметил военный эксперт Иван Коновалов. Значение завершающегося перевооружения он оценил в эфире радио Sputnik.
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ИскандерАстраханьБезопасность
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