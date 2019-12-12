Под Астраханью расчеты "Искандер" выполнили пуск баллистической ракеты

Эксперт объяснил, почему на Западе "Искандеры" вызывают "зубовный скрежет" Сухопутные войска РФ полностью перевооружаются на комплекс "Искандер". Лучшего в этом сегменте просто нет, отметил военный эксперт Иван Коновалов. Значение завершающегося перевооружения он оценил в эфире радио Sputnik.