Под Астраханью расчеты "Искандер" выполнили пуск баллистической ракеты

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Расчеты комплекса "Искандер" выполнили учебно-боевой пуск баллистической ракеты под Астраханью, поражена цель на удалении около 60 километров, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
"На полигоне Капустин Яр в Астраханской области расчеты нового оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" успешно выполнили учебно-боевой пуск баллистической ракеты. В результате точечного ракетного удара поражена цель на удалении около 60 километров, имитирующая укрепленный пункт управления незаконного вооруженного формирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения. Сообщается, что после выполнения пуска расчеты отработали смену позиционного района.
Как добавили в пресс-службе ЗВО, мероприятия проводятся в рамках учений по плану заключительного этапа освоения комплекта нового ОТРК "Искандер", который поступил на вооружение ракетного соединения, дислоцированного в Курской области.
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