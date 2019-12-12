В Омске ликвидировали открытое горение в цехе по ремонту автомобилей

НОВОСИБИРСК, 12 дек – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по ремонту автомобилей на общей площади 450 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

Ранее в МЧС России сообщили, что цех по ремонту автомобилей загорелся на площади 400 квадратных метров в Омске на улице 2-я Казахстанская, при этом была угроза распространения огня по всему зданию, площадь которого 10 тысяч квадратных метров.

"В 18.49 (15.49 мск) пожар локализован на площади 450 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В 18.56 (15.56 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что сейчас ведется проливка конструкций.