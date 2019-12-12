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В Омске ликвидировали открытое горение в цехе по ремонту автомобилей
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РИА Новости

В Омске ликвидировали открытое горение в цехе по ремонту автомобилей

16:53 12.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 12 дек – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по ремонту автомобилей на общей площади 450 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Ранее в МЧС России сообщили, что цех по ремонту автомобилей загорелся на площади 400 квадратных метров в Омске на улице 2-я Казахстанская, при этом была угроза распространения огня по всему зданию, площадь которого 10 тысяч квадратных метров.
"В 18.49 (15.49 мск) пожар локализован на площади 450 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В 18.56 (15.56 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что сейчас ведется проливка конструкций.
В ведомстве уточнили, что на момент прибытия пожарных горел цех по ремонту автомобилей, в котором находились грузовой и легковой автомобиль, людей в нем не было. Был объявлен повышенный ранг пожара, к тушению привлекли 11 единиц техники и 60 человек.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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