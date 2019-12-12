В московских аэропортах рассказали, когда могут появиться курилки

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Представители пресс-служб московских аэропортов рассказали РИА Новости, как быстро они смогут вернуть курительные комнаты при появлении соответствующей законодательной базы.

"В аэропорту "Внуково" изначально были предусмотрены специальные комнаты для курения. Они оснащены системой девятикратного обмена воздуха. Необходимое оборудование в этих помещениях с момента запрета на курение в аэропортах не демонтировано. При появлении соответствующей законодательной базы "Внуково" сможет быстро вернуть курительные комнаты в функциональное состояние", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что специальные помещения в аэропортах для никотинозависимых пассажиров могут быть оборудованы таким образом, "чтобы была исключена возможность наблюдения за курящими из других помещений".

"Шереметьево" поддерживает инициативу по возврату курилок, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.