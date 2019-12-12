Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-12T17:12+0300
https://ria.ru/20191212/1562321484.html
В московских аэропортах рассказали, когда могут появиться курилки
https://cdn25.img.ria.ru/images/156230/78/1562307817_0:187:3008:1878_1036x0_80_0_0_11b5cbd13266e7e95f164081bd7c0280.jpg
РИА Новости

В московских аэропортах рассказали, когда могут появиться курилки

17:11 12.12.2019 (обновлено: 17:12 12.12.2019)
420
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры в аэропорту "Шереметьево"
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Представители пресс-служб московских аэропортов рассказали РИА Новости, как быстро они смогут вернуть курительные комнаты при появлении соответствующей законодательной базы.
"В аэропорту "Внуково" изначально были предусмотрены специальные комнаты для курения. Они оснащены системой девятикратного обмена воздуха. Необходимое оборудование в этих помещениях с момента запрета на курение в аэропортах не демонтировано. При появлении соответствующей законодательной базы "Внуково" сможет быстро вернуть курительные комнаты в функциональное состояние", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что специальные помещения в аэропортах для никотинозависимых пассажиров могут быть оборудованы таким образом, "чтобы была исключена возможность наблюдения за курящими из других помещений".
Пассажир использует калибратор багажа возле стойки регистрации авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
27 октября, 13:04Туризм
Туристы рассказали, как путешествовать с ручной кладью и без багажа
"Шереметьево" поддерживает инициативу по возврату курилок, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
"В настоящее время для удобства пассажиров в аэропорту организованы специальные места для курения, которые расположены на незначительном удалении от входов в здание пассажирского терминала. Мы следим за изменениями в российском законодательстве. На сегодняшний день инициатива финально не утверждена, будем принимать решения о выделении специальных зон после ее утверждения", — сказал собеседник агентства в "Домодедово".
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
13:50
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
910004
ТуризмАэропортыТуризмтуристысамолетыНовости - ТуризмДомодедово (аэропорт)МоскваШереметьево (аэропорт)
Рекомендуем
Здание Национального Банка Украины в Киеве
Замглавы Нацбанка Украины заявила, что ей угрожают
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Парламент Грузии утвердил 14 верховных судей, несмотря на протесты
Лео Бокерия
Бокерия будет оперировать после назначения президентом центра Бакулева
Газораспределительная станция в Львовской области
На Украине рассказали об угрозах для Киева от прекращения транзита
Президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия
Бокерия заявил об увеличении продолжительности жизни россиян
Детский сад
Более 60 человек заболели кишечной инфекцией в детсаду Ханты-Мансийска
Сотрудник полиции
В Ижевске ищут мужчину, угрожавшего убить двух школьниц
Промо к фильму Дикие и свободные
Состоялась премьера фильма RT и WWF России "Дикие и свободные"
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Руки в наручниках
В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве девочки
В Санкт-Петербурге покупатель устроил стрельбу в магазине, пишут СМИ
СМИ: в Петербурге покупатель из-за сырка открыл стрельбу в магазине
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет
Украинский военнослужащий заявил, что его обвиняют в убийстве Шеремета
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская раскритиковала Киев за ноту протеста Сербии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
18:56Левинталь назвал причину своей отставки с поста губернатора ЕАО
18:53В Госдуме назвали отставку Левченко закономерной
18:52Во Франции осудили напавшего на военных в Ницце в 2015 году
Лента новостейМолния