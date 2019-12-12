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СМИ: в Петербурге покупатель из-за сырка открыл стрельбу в магазине
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РИА Новости

СМИ: в Петербурге покупатель из-за сырка открыл стрельбу в магазине

16:44 12.12.2019 (обновлено: 17:05 12.12.2019)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге покупатель открыл стрельбу в продуктовом магазине, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, мужчина вступил в конфликт с администрацией магазина из-за того, что съел глазированный сырок, не оплатив его.
Несмотря на то что позже он все же согласился заплатить, просьба работников магазина вызвала у него раздражение, рассказала продавщица.
"Пьяный был, корзину бросил, брать ничего не стал, хлопок все слышали, я нажала тревожную кнопку", — пояснила она.
Автомобиль полиции
10 декабря, 15:39
Неизвестный устроил стрельбу в автобусе в Москве, сообщили СМИ
По предварительной информации, мужчина выстрелил из травматического пистолета "Оса", после чего скрылся.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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Санкт-ПетербургПроисшествия
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