СМИ: в Петербурге покупатель из-за сырка открыл стрельбу в магазине

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге покупатель открыл стрельбу в продуктовом магазине, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, мужчина вступил в конфликт с администрацией магазина из-за того, что съел глазированный сырок, не оплатив его.

Несмотря на то что позже он все же согласился заплатить, просьба работников магазина вызвала у него раздражение, рассказала продавщица.

"Пьяный был, корзину бросил, брать ничего не стал, хлопок все слышали, я нажала тревожную кнопку", — пояснила она.

По предварительной информации, мужчина выстрелил из травматического пистолета "Оса", после чего скрылся.