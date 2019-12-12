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В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы
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РИА Новости

В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы

16:42 12.12.2019 (обновлено: 16:48 12.12.2019)
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© Фото : Sputnik FranceМанифестация против пенсионной реформы в Париже
Манифестация против пенсионной реформы в Париже
© Фото : Sputnik France
Манифестация против пенсионной реформы в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости, Людмила Орищенко. Манифестация профсоюзов против пенсионной реформы, объявленной правительством Франции, началась в четверг в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
Это уже третья акция, которая проходит за последние семь дней во французской столице на фоне проведения масштабной общенациональной забастовки, которая началась 5 декабря. Поводом для недовольства послужили предложенные властями страны изменения пенсионного законодательства, которые могут лишить некоторые категории работников, в том числе транспортной сферы, ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
Организаторами проходящей в четверг акции выступили крупнейшие профсоюзы Франции, которые накануне раскритиковали положения пенсионной реформы, представленные премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом.
Участники шествия, в числе которых железнодорожники и студенты, начали движение около 14.20 (16.20 мск) от площади Нации по бульвару Вольтера в направлении к площади Республики, где должна завершиться манифестация.
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"Париж в борьбе", "Никакого обсуждения реформы, полная ее отмена", "Выход на пенсию - в 60 лет, для тяжёлых профессий - в 55" - такие лозунги можно увидеть на растяжках, которые несут протестующие. В начале колонны демонстранты жгут фаеры. За акцией пристально наблюдают полицейские.
Протесты проходят в четверг и в других городах Франции, в том числе в Марселе, Лионе, Нанте.
Масштабная бессрочная забастовка началась во Франции 5 декабря, в ней принимают участие разные категории французов, в том числе транспортники, учителя, работники медицинской сферы. В результате забастовки в течение недели по всей стране значительно нарушена работа транспорта.
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