В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы

Это уже третья акция, которая проходит за последние семь дней во французской столице на фоне проведения масштабной общенациональной забастовки, которая началась 5 декабря. Поводом для недовольства послужили предложенные властями страны изменения пенсионного законодательства, которые могут лишить некоторые категории работников, в том числе транспортной сферы, ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
🔴 #EnDirect | #GrèveDu12Décembre: suivez la manifestation à #Paris en direct— Sputnik France (@sputnik_fr) 12 декабря 2019 г.
▶️ https://t.co/O1Or3gp6He #reformesdesretraites #greve12decembre pic.twitter.com/XblaUpCiZn
Организаторами проходящей в четверг акции выступили крупнейшие профсоюзы Франции, которые накануне раскритиковали положения пенсионной реформы, представленные премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом.
Участники шествия, в числе которых железнодорожники и студенты, начали движение около 14.20 (16.20 мск) от площади Нации по бульвару Вольтера в направлении к площади Республики, где должна завершиться манифестация.
"Париж в борьбе", "Никакого обсуждения реформы, полная ее отмена", "Выход на пенсию - в 60 лет, для тяжёлых профессий - в 55" - такие лозунги можно увидеть на растяжках, которые несут протестующие. В начале колонны демонстранты жгут фаеры. За акцией пристально наблюдают полицейские.
Протесты проходят в четверг и в других городах Франции, в том числе в Марселе, Лионе, Нанте.
Масштабная бессрочная забастовка началась во Франции 5 декабря, в ней принимают участие разные категории французов, в том числе транспортники, учителя, работники медицинской сферы. В результате забастовки в течение недели по всей стране значительно нарушена работа транспорта.