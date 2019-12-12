В Париже проходит манифестация против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости, Людмила Орищенко. Манифестация профсоюзов против пенсионной реформы, объявленной правительством Манифестация профсоюзов против пенсионной реформы, объявленной правительством Франции , началась в четверг в Париже , передаёт корреспондент РИА Новости.

Это уже третья акция, которая проходит за последние семь дней во французской столице на фоне проведения масштабной общенациональной забастовки, которая началась 5 декабря. Поводом для недовольства послужили предложенные властями страны изменения пенсионного законодательства, которые могут лишить некоторые категории работников, в том числе транспортной сферы, ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

Организаторами проходящей в четверг акции выступили крупнейшие профсоюзы Франции, которые накануне раскритиковали положения пенсионной реформы, представленные премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом.

Участники шествия, в числе которых железнодорожники и студенты, начали движение около 14.20 (16.20 мск) от площади Нации по бульвару Вольтера в направлении к площади Республики, где должна завершиться манифестация.

"Париж в борьбе", "Никакого обсуждения реформы, полная ее отмена", "Выход на пенсию - в 60 лет, для тяжёлых профессий - в 55" - такие лозунги можно увидеть на растяжках, которые несут протестующие. В начале колонны демонстранты жгут фаеры. За акцией пристально наблюдают полицейские.

Протесты проходят в четверг и в других городах Франции, в том числе в Марселе, Лионе, Нанте.