Парламент Киргизии возложил ответственность за беспорядки на Атамбаева

БИШКЕК, 12 дек - РИА Новости. Парламент Парламент Киргизии одобрил решение госкомиссии о возложении ответственности за августовские беспорядки на экс-президента республики Алмазбека Атамбаева , передает корреспондент РИА Новости.

Ранее государственная комиссия по расследованию массовых беспорядков в Бишкеке возложила ответственность за них на Атамбаева. Также члены комиссии посчитали, что экс-президент готовил насильственный захват власти в стране.

За одобрение решения проголосовали 87 депутатов из 120. Согласно выводам комиссии, действия руководства Госкомитета нацбезопасности и МВД страны, "несмотря на допущенные ошибки и просчеты, были основаны на нормах конституции и законодательства Киргизии".

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.

Указ о создании комиссии подписал 29 августа премьер Мухаммедкалый Абылгазиев. В состав комиссии, возглавляемой вице-премьером Женишем Разаковым, вошли депутаты, эксперты, представители правительства и органов местного самоуправления.