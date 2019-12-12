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Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Задержание Атамбаева
2019-12-12T16:35+0300
https://ria.ru/20191212/1562320687.html
Парламент Киргизии возложил ответственность за беспорядки на Атамбаева
https://cdn25.img.ria.ru/images/155743/49/1557434958_0:0:2550:1434_1036x0_80_0_0_2909fba45732d239671489b300cf48c0.jpg
РИА Новости

Парламент Киргизии возложил ответственность за беспорядки на Атамбаева

16:35 12.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 12 дек - РИА Новости. Парламент Киргизии одобрил решение госкомиссии о возложении ответственности за августовские беспорядки на экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее государственная комиссия по расследованию массовых беспорядков в Бишкеке возложила ответственность за них на Атамбаева. Также члены комиссии посчитали, что экс-президент готовил насильственный захват власти в стране.
За одобрение решения проголосовали 87 депутатов из 120. Согласно выводам комиссии, действия руководства Госкомитета нацбезопасности и МВД страны, "несмотря на допущенные ошибки и просчеты, были основаны на нормах конституции и законодательства Киргизии".
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
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Указ о создании комиссии подписал 29 августа премьер Мухаммедкалый Абылгазиев. В состав комиссии, возглавляемой вице-премьером Женишем Разаковым, вошли депутаты, эксперты, представители правительства и органов местного самоуправления.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Задержание АтамбаеваПарламент КиргизииАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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