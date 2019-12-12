Долг 10 крупнейших должников "ТСК Мосэнерго" превысил 2,4 млрд рублей

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Общая задолженность десяти крупнейших должников перед "ТСК Мосэнерго" за поставленную теплоэнергию по состоянию на 1 декабря превысила 2,4 миллиарда рублей, говорится в релизе компании.

"ТСК Мосэнерго" ежемесячно ведет обновляемый рейтинг должников за тепло, в который входят организации, подпадающие под следующие критерии: задолженность сроком за квартал и дольше или величиной более 5 миллионов рублей, или и то и другое.

"В обновленном антирейтинге лидирующие позиции занимают МП "ДЕЗ ЖКУ" (г. о. Химки) с долгом в размере 692,1 миллиона рублей, ДМУП "ЭКПО" (г. о. Дзержинский) – 564,9 миллиона рублей и МУЖКП "Котельники" (г. о. Котельники) – 365,4 миллиона рублей... Общая задолженность занимающих первые 10 позиций антирейтинга организаций превышает 2,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что одна из наиболее сложных ситуаций складывается с ДМУП "ЭКПО" - задолженность предприятия увеличивается, а активы компании не достаточны для покрытия образовавшегося долга.

"Из-за отсутствия финансового источника плановые задания по погашению задолженности не соблюдаются, а выделяемых правительством Московской области компенсаций недостаточно. Со своей стороны, ООО "ТСК Мосэнерго" максимально корректно и лояльно относится к социально значимым организациям", - отметил начальник управления сбыта "ТСК Мосэнерго" Дмитрий Триль.