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Вологодская область
2019-12-12T16:30+0300
https://ria.ru/20191212/1562320497.html
Вологодским бюджетникам в 2020 году повысят зарплату
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РИА Новости

Вологодским бюджетникам в 2020 году повысят зарплату

16:30 12.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВологодский кремль
Вологодский кремль
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ВОЛОГДА, 12 дек - РИА Новости. Власти Вологодской области с 1 января 2020 увеличат на20% заработную плату работникам бюджетной сферы региона, не упомянутых в указе президента, расходы на это включены в бюджет на трехлетний период, сообщила РИА Новости заместитель губернатора Валентина Артамонова.
Речь идет о тех, кто трудится в бюджетных и казенных учреждениях области, а также муниципальных учреждениях, но не попал под действие указов президента - работниках ветслужбы, аварийно-спасательных и противопожарных подразделений, экономистах и бухгалтерах всех отраслей, специалистах по кадрам, по закупкам и охране труда, заведующих лабораториями, общежитиями, диспетчерах и других.

"Впервые в этом году мы смогли в бюджет на трёхлетний период включить ассигнования на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, которые подпадают под действие указа президента, исходя из среднего дохода от трудовой деятельности. Мы учли дополнительно в бюджете на три года дополнительно 6,6 миллиардов рублей. Работникам бюджетной сферы, которые не подпадают под действие указа президента мы повышаем зарплату на 20%. Всего в бюджете на повышение заработной платы учтено 9 миллиардов рублей", - сказала заместитель губернатора.

Ожидаемый средний доход от трудовой деятельности в бюджетной сфере региона в 2020 году составит около 37 тысяч рублей, в 2019 году он приблизился к 35 тысячам рублей. Всего на Вологодчине действуют почти 300 государственных учреждений, в которых работают 55 тысяч человек.
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