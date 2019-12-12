Вологодским бюджетникам в 2020 году повысят зарплату

"Впервые в этом году мы смогли в бюджет на трёхлетний период включить ассигнования на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, которые подпадают под действие указа президента, исходя из среднего дохода от трудовой деятельности. Мы учли дополнительно в бюджете на три года дополнительно 6,6 миллиардов рублей. Работникам бюджетной сферы, которые не подпадают под действие указа президента мы повышаем зарплату на 20%. Всего в бюджете на повышение заработной платы учтено 9 миллиардов рублей", - сказала заместитель губернатора.