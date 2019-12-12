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2019-12-12T18:34+0300
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СМИ опубликовали список пострадавших на "Адмирале Кузнецове"
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РИА Новости

СМИ опубликовали список пострадавших на "Адмирале Кузнецове"

16:30 12.12.2019 (обновлено: 18:34 12.12.2019)
65235
© РИА Новости / Павел ЛьвовТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. "5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
1
Боровков С., 1985 года рождения
2
Чанаев И., 1988 года рождения
3
Беляев И., 1988 года рождении
4
Меженцев Н., 1999 года рождения
5
Заварзин В., 1989 года рождения
6
Брюшинин М., 1992 года рождения
7
Барковский Д., 1990 года рождения
8
Афанасьев Р., 1984 года рождения
9
Толмачев Р., 1992 года рождения
10
Марянин П., 1984 года рождения
Кадры пожара на крейсере Адмирал Кузнецов
12:33
Опубликовано видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Все десять человек, попавшие в список, госпитализированы в Мурманскую городскую клиническую больницу и в Мурманский областной клинический многопрофильный центр. Общее количество пострадавших, как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, составляет одиннадцать человек. Судьба еще троих неизвестна.
Ранее в Объединенной судостроительной корпорации назвали причину возгорания на авианесущем крейсере. По словам главы компании Алексея Рахманова, пожар произошел после того, как во время сварки искра упала в трюмное помещение, где было разлито топливо.
8104201752
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
... Заварзин В 1899 г. Нифига себе долгожитель. При Петре - l на службу заступил.
12 декабря, 16:38
Руслан Петров
3457026
Утопили плавучий ДОК для авианосца. Поднимать – деньги, затраты. Легче авианосец еже уничтожить. Получается плановая такая работа. Кто заказчик сего мероприятия и какие топ-менеджеры его исполняют?
12 декабря, 17:56
ssanek0711
1750000
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Кадры пожара на крейсере Адмирал Кузнецов
Опубликовано видео пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"
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