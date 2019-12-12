СМИ опубликовали список пострадавших на "Адмирале Кузнецове"

Все десять человек, попавшие в список, госпитализированы в Мурманскую городскую клиническую больницу и в Мурманский областной клинический многопрофильный центр. Общее количество пострадавших, как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, составляет одиннадцать человек. Судьба еще троих неизвестна.