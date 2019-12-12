СМИ опубликовали список пострадавших на "Адмирале Кузнецове"

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. "5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
1Боровков С., 1985 года рождения
2Чанаев И., 1988 года рождения
3Беляев И., 1988 года рождении
4Меженцев Н., 1999 года рождения
5Заварзин В., 1989 года рождения
6Брюшинин М., 1992 года рождения
7Барковский Д., 1990 года рождения
8Афанасьев Р., 1984 года рождения
9Толмачев Р., 1992 года рождения
10Марянин П., 1984 года рождения
Все десять человек, попавшие в список, госпитализированы в Мурманскую городскую клиническую больницу и в Мурманский областной клинический многопрофильный центр. Общее количество пострадавших, как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, составляет одиннадцать человек. Судьба еще троих неизвестна.
Ранее в Объединенной судостроительной корпорации назвали причину возгорания на авианесущем крейсере. По словам главы компании Алексея Рахманова, пожар произошел после того, как во время сварки искра упала в трюмное помещение, где было разлито топливо.