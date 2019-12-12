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Правление "Газпрома" одобрило новую дивидендную политику
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РИА Новости

Правление "Газпрома" одобрило новую дивидендную политику

16:26 12.12.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовПавильон компании "Газпром"
Павильон компании Газпром
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правление "Газпрома" одобрило выплату дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО по итогам 2021 года.
Выход будет поэтапным - не менее 30% по итогам 2019 года и не менее 40% по итогам 2020 года. Теперь новую дивидендную политику должен утвердить совет директоров.
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Сейчас выплаты зависят от чистой прибыли головной компании, однако в будущем планируется корректировать чистую прибыль на ряд неденежных статей (статьи доходов и расходов, не связанные с движением денежных средств в отчетном периоде).
В то же время компания может снизить сумму дивидендов в случае роста долговой нагрузки. Для этого чистый долг (скорректированный)/EBITDA по итогам года должен превысить 2,5.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику шагом навстречу акционерам и инвесторам. По его словам, акции компании, обладающие серьезным потенциалом для роста, станут еще более интересным активом для финансовых вложений.
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Алексей МиллерГазпромЭкономика
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