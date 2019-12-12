Правление "Газпрома" одобрило новую дивидендную политику

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правление "Газпрома" одобрило выплату дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО по итогам 2021 года.

Выход будет поэтапным - не менее 30% по итогам 2019 года и не менее 40% по итогам 2020 года. Теперь новую дивидендную политику должен утвердить совет директоров.

Сейчас выплаты зависят от чистой прибыли головной компании, однако в будущем планируется корректировать чистую прибыль на ряд неденежных статей (статьи доходов и расходов, не связанные с движением денежных средств в отчетном периоде).

В то же время компания может снизить сумму дивидендов в случае роста долговой нагрузки. Для этого чистый долг (скорректированный)/EBITDA по итогам года должен превысить 2,5.