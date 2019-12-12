Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии прорабатывается

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Дата и место проведения встречи глав МИД и Минобороны России и Италии в формате 2+2 согласовываются, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы работаем над согласованием дат и места проведения", - сказал Грушко журналистам в ответ на вопрос о том, определена ли дата и место встречи глав МИД и Минобороны России и Италии в формате 2+2.
11 октября в Риме прошли переговоры по подготовке встречи министров иностранных дел и обороны РФ и Италии в формате 2+2.
6 декабря, 16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым