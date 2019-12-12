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Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии прорабатывается
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РИА Новости

Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии прорабатывается

16:25 12.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Дата и место проведения встречи глав МИД и Минобороны России и Италии в формате 2+2 согласовываются, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы работаем над согласованием дат и места проведения", - сказал Грушко журналистам в ответ на вопрос о том, определена ли дата и место встречи глав МИД и Минобороны России и Италии в формате 2+2.
11 октября в Риме прошли переговоры по подготовке встречи министров иностранных дел и обороны РФ и Италии в формате 2+2.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
6 декабря, 16:55
Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
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МИД РФАлександр ГрушкоРоссияИталияВ мире
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