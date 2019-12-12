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2019-12-12T16:31+0300
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В Одессе вспыхнул пожар в частном детском саду
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РИА Новости

В Одессе вспыхнул пожар в частном детском саду

16:20 12.12.2019 (обновлено: 16:31 12.12.2019)
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© Фото : ДСНС України Пожарная служба Украины
Пожарная служба Украины
© Фото : ДСНС України
Пожарная служба Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Взрыв генератора с последующим пожаром произошел в частном детском саду "Мандарин" в Одессе, информации о пострадавших нет, сообщает в четверг сайт местного "7 телеканала".
"Сегодня в частном детском саду "Мандарин", который расположен на улице Толбухина, произошел пожар", - говорится в сообщении.
По информации телеканала, возгорание последовало после взрыва генератора, прилегающего к соседним домам и газовой разводке. Информации о пострадавших нет.
На видео видно, что пожарные еще находятся на месте происшествия, пожар уже потушен.
Ранее в Одесском колледже экономики произошел пожар, 16 человек погибли и 30 пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ведомство инициирует усиление ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, кроме того, вся информация о проверке пожарной безопасности государственных объектов должна быть открытой.
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