В Одессе вспыхнул пожар в частном детском саду

По информации телеканала, возгорание последовало после взрыва генератора, прилегающего к соседним домам и газовой разводке. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Одесском колледже экономики произошел пожар, 16 человек погибли и 30 пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ведомство инициирует усиление ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, кроме того, вся информация о проверке пожарной безопасности государственных объектов должна быть открытой.