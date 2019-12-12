В МИД прокомментировали учения НАТО в Восточной Европе в 2020 году

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия не приветствует учения НАТО Defender Europe в Восточной Европе в 2020 году, они не имеют отношения к укреплению безопасности, а лишь создадут разделительные линии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы не приветствуем эти учения, эти учения - это калька холодной войны, смысл этих учений нам абсолютно понятен. Главным элементом будет доставка подкрепления американских сил на европейский континент для того, чтобы "противостоять" сопоставимому противнику. Никакого отношения к реальной ситуации в сфере безопасности в Европе это не имеет", - сказал Грушко журналистам.
Он отметил, что это пустая трата ресурсов, создание дополнительных разделительных линий, ухудшение ситуации в сфере военной безопасности.