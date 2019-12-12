Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" возросло до 12

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В результате возгорания на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте в Мурманске, госпитализировали 12 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Судьба еще троих неизвестна.
"Военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления либо обратившиеся за медицинской помощью направлены в лечебные учреждения. Медицинская помощь оказана десяти военнослужащим. Угрозы их здоровью нет", — уточнили представители Северного флота.
Пожар на корабле начался сегодня утром во время сварочных работ в первом энергоблоке: в трюм, где было разлито топливо, попала искра.
Горение локализовано, всех ремонтников, которые находились на крейсере, эвакуировали. Боеприпасов и вооружения на корабле не было.
Восстановление "Адмирала Кузнецова"
Единственный российский авианесущий крейсер находился с сентября 2018 года на плановом ремонте в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково (Мурманск). В октябре прошлого года произошел сбой в подаче электричества и цистерны ПД-50 заполнились. В результате док резко ушел под воду.
Кроме того, упавший кран повредил часть палубы корабля. "Адмирала Кузнецова" доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском для ремонта и модернизации. Стоимость восстановления оценили в 70 миллионов рублей.