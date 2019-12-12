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https://ria.ru/20191212/1562319534.html
Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" возросло до 12
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РИА Новости

Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" возросло до 12

16:15 12.12.2019 (обновлено: 17:42 12.12.2019)
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© RTПожар на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Стоп-кадр видео
Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов в Мурманске. Стоп-кадр видео
© RT
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В результате возгорания на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте в Мурманске, госпитализировали 12 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Судьба еще троих неизвестна.

"Военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления либо обратившиеся за медицинской помощью направлены в лечебные учреждения. Медицинская помощь оказана десяти военнослужащим. Угрозы их здоровью нет", — уточнили представители Северного флота.

Пожар на корабле начался сегодня утром во время сварочных работ в первом энергоблоке: в трюм, где было разлито топливо, попала искра.
Горение локализовано, всех ремонтников, которые находились на крейсере, эвакуировали. Боеприпасов и вооружения на корабле не было.

Восстановление "Адмирала Кузнецова"

Единственный российский авианесущий крейсер находился с сентября 2018 года на плановом ремонте в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково (Мурманск). В октябре прошлого года произошел сбой в подаче электричества и цистерны ПД-50 заполнились. В результате док резко ушел под воду.
Кроме того, упавший кран повредил часть палубы корабля. "Адмирала Кузнецова" доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском для ремонта и модернизации. Стоимость восстановления оценили в 70 миллионов рублей.
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
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14225592992
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Происшествия
Популярные комментарии
За тысячелетнюю историю России никто ещё не наносил России большего вреда, чем сами русские. М.Задорнов )))
12 декабря, 16:37
Richter Richter
2330105
Бедный Кузя, без войны утопят, еще и потери в живой силе нанесут при этом. Себе же.
12 декабря, 16:45
Море Сала
1530423
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