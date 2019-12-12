В Башкирии СК выяснит, почему ребенок не получал необходимый препарат

УФА, 12 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил башкирскому управлению ведомства выяснить, почему 7-летнему мальчику с генетическим заболеванием не выдавали жизненно важный препарат, говорится в сообщении СК РФ.
"В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что 7-летнему мальчику с тяжелым генетическим заболеванием чиновники в городе Уфе долгое время не заказывали жизненно важный препарат, которым должны были обеспечивать ребенка в полном объеме. Однако по прошествии года мальчик получил всего две ампулы из 26 положенных, а еще две ему подарила фармацевтическая компания", - сообщает СК.
Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Башкирии незамедлительно организовать доследственную проверку и установить все обстоятельства.
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