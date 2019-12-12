В Башкирии СК выяснит, почему ребенок не получал необходимый препарат

"В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что 7-летнему мальчику с тяжелым генетическим заболеванием чиновники в городе Уфе долгое время не заказывали жизненно важный препарат, которым должны были обеспечивать ребенка в полном объеме. Однако по прошествии года мальчик получил всего две ампулы из 26 положенных, а еще две ему подарила фармацевтическая компания", - сообщает СК.