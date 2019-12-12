Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T16:06+0300
https://ria.ru/20191212/1562318912.html
Трамп назвал признание Тунберг "Человеком года" нелепым
https://cdn23.img.ria.ru/images/156209/10/1562091024_0:173:3025:1875_1036x0_80_0_0_7c5b61d0dd22af73046e91c3dd73f2c8.jpg
РИА Новости

Трамп назвал признание Тунберг "Человеком года" нелепым

16:03 12.12.2019 (обновлено: 16:06 12.12.2019)
3687
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЭкоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции перед климатическим протестом Марш за климат" в Мадриде, Испания
Экоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции перед климатическим протестом Марш за климат в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".
"Просто нелепо! Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся!", - написал Трамп в своем Twitter, прокомментировав таким образом сообщение о победе Тунберг в номинации.
Тунберг уже изменила описание своего профиля в Twitter, теперь там значится "Подросток, работающий над своими проблемами по управлению гневом. В настоящий момент расслабляюсь и смотрю старый-добрый фильм с другом".
Тунберг в среду стала "Человеком года-2019" по версии журнала Time. Главный редактор Time, комментируя этот выбор, отметил, что девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю. Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.
Шведская активистка Грета Тунберг выступает в Европейском парламенте в Страсбурге
Вчера, 20:08
"Экзотический момент" Греты. В РФ оценили Тунберг как "человека года"Журнал Time признал экоактивистку Грету Тунберг "человеком года". Почему и за что шведская школьница на самом деле получила титул, объяснили российские парламентарии и экологи.
Ранее Тунберг ставила в описание своего профиля фразу "Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее", которой отреагировал на ее выступление в ООН президент США Дональд Трамп. Позднее Тунберг изменила описание на "Добрая, но плохо информированная девочка", после слов президента РФ Владимира Путина.
121190106
Обсудить 2
Грета ТунбергДональд ТрампВладимир ПутинООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Сам наверное хотел :-) А так - прав, конечно.
12 декабря, 16:12
iibrovkin
1210000
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
Портрет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на идею признать Россию "спонсором терроризма"
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский назвал пять составляющих формулы будущего для Украины
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза ответил Успенской на критику его слов о финансировании ВСУ
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Forbes назвал самую влиятельную женщину 2019 года
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Европейские бизнесмены оценили санкции США против Nord Stream 2
Кадр из фильма Матрица
Стала известна дата выхода четвертой "Матрицы"
Эвакуация ребенка, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:58Харви Вайнштейну сделают операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
18:56Левинталь назвал причину своей отставки с поста губернатора ЕАО
Лента новостейМолния