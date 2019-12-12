Эксперт рассказал о вреде неправильного питания для детей

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ребенок, которой питается неправильно, потенциально может потерять до пяти лет жизни в будущем, сообщил на пресс-конференции в Ребенок, которой питается неправильно, потенциально может потерять до пяти лет жизни в будущем, сообщил на пресс-конференции в Росстате директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк.

"Ожидаемая продолжительность жизни детского населения непосредственно связана с питанием. Установлено, что постоянное нарушение питания в дошкольном периоде снижает ожидаемую продолжительность жизни в среднем на два с половиной года, а нарушения в школьный период... это еще минус 2,5 года из жизни. То есть к концу школьного периода и переходу во взрослую жизнь - пять лет ожидание снижения потенциального продолжительности жизни", - сказал Никитюк.

Мероприятие было посвящено итогам выборочного обследования питания населения России в 2018 году, проведенного статистическим ведомством. Отдельный блок касался оценки состояния здоровья детей и качеству их питания в школах. В целом, по мнению родителей, состояние здоровья 81,5% детей в возрасте от 3 до 13 лет можно оценивать как хорошее. Однако, если среди детей от трех до шести лет таких было 82,3%, то в возрастной группе с 7 до 11 лет процент детей с хорошим состоянием здоровья уменьшился до 81%, а в возрастной группе 12-13 лет – до 80,7%, следует из данных ведомства.

Никитюк заметил, что детское питание является серьёзнейшей проблемой, которая рассматривается на самом высоком уровне. "Большая часть наших взрослых болезней ... имеют истоки из детства из-за нарушения питания ... Проблема архисерьезная, но решить ее без таких масштабных исследований невозможно", - добавил ученый.

Он также подчеркнул, что питание, его качество и регулярность являются одним из наиболее значимых факторов, определяющих продолжительность жизни человека.

"На продолжительность жизни влияют, естественно, многие факторы: это генетическая программа, которую мы получаем от наших родителей, эндогенные факторы, и группа экзогенных факторов... Питание является, как формообразующий экзогенный фактор, очень значимым", - сказал Никитюк. По его словам, исследования, которые проводились на экспериментальных моделях, показывали, что доля питания среди таких факторов составляет примерно 70%.

"Кроме того, установлено, что правильное питание является фактором благополучия, который снижает риск заболеваемости почти всеми инфекционными заболеваниями на 80%. А неправильное питание, наоборот, это риск увеличивает", - заметил ученый.