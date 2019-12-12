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В МИД ответили на идею признать Россию "спонсором терроризма"
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РИА Новости

В МИД ответили на идею признать Россию "спонсором терроризма"

16:00 12.12.2019 (обновлено: 17:00 12.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Москва сожалеет в связи с тем, что многие в США планируют использовать русофобию в избирательных кампаниях, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала ситуацию вокруг законопроекта об объявлении России спонсором терроризма, который ранее одобрил Международный комитет американского сената.

"Мы прекрасно понимаем, что тема России стала одной из главных в ходе не только президентских кампаний, но и других избирательных кампаний на территории США. Мы неоднократно выражали наше не только сожаление, но и неприятие подобных подходов. Они явно не дополняют и не служат делу развития двусторонних отношений", — подчеркнула дипломат.

Она выразила удивление, что большое количество американских политиков не могут придумать ничего другого.
"Их не волнуют другие вопросы, их не волнуют те упущенные возможности и та упущенная выгода, которую они теряют в связи с проведением массированных антироссийских кампаний и насаждением в американском обществе такой вот русофобской повестки", — заключила Захарова.

Законопроект

Решение об официальном принятии формулировки "Россия — спонсор терроризма" должен принять Майк Помпео, на это у него есть три месяца.
В те же сроки госсекретарю предстоит определить, находятся ли контролируемые Россией вооруженные формирования в Донбассе и подпадают ли они наряду с вооруженными формированиями самопровозглашенных ЛНР и ДНР под определение "иностранных террористических организаций".
В настоящий момент в составляемый Госдепом список стран — "спонсоров терроризма" входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.
Здание Капитолия в Вашингтоне
08:38Сказано в эфире
"Здравый смысл исчерпан": сенат США увидел в РФ "спонсора терроризма"Сенат США призвал Госдеп включить Россию в список стран ‒ "спонсоров терроризма". Почему сенаторы обратились с этим призывом именно сейчас, объяснил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко.
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Мария ЗахароваСенат СШАМИД РФРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
надоела эта мягкотелость.. об Россию ноги вытирают всякие убийцы и ворюги. а мы "сожалеем" только.
12 декабря, 16:30
вввася васильев
11220007
А за проделки с пробирками в ООН США вообще исключить из этой организации а штаб квартиру перенести в Европу
12 декабря, 16:28
SSSergey Sergeev
9930003
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