В МИД ответили на идею признать Россию "спонсором терроризма"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Москва сожалеет в связи с тем, что многие в США планируют использовать русофобию в избирательных кампаниях, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова . Москва сожалеет в связи с тем, что многие впланируют использовать русофобию в избирательных кампаниях, сказала официальный представитель МИД

Так она прокомментировала ситуацию вокруг законопроекта об объявлении России спонсором терроризма, который ранее одобрил Международный комитет американского сената.

"Мы прекрасно понимаем, что тема России стала одной из главных в ходе не только президентских кампаний, но и других избирательных кампаний на территории США. Мы неоднократно выражали наше не только сожаление, но и неприятие подобных подходов. Они явно не дополняют и не служат делу развития двусторонних отношений", — подчеркнула дипломат.

Она выразила удивление, что большое количество американских политиков не могут придумать ничего другого.

"Их не волнуют другие вопросы, их не волнуют те упущенные возможности и та упущенная выгода, которую они теряют в связи с проведением массированных антироссийских кампаний и насаждением в американском обществе такой вот русофобской повестки", — заключила Захарова.

Законопроект

Решение об официальном принятии формулировки "Россия — спонсор терроризма" должен принять Майк Помпео, на это у него есть три месяца.

В те же сроки госсекретарю предстоит определить, находятся ли контролируемые Россией вооруженные формирования в Донбассе и подпадают ли они наряду с вооруженными формированиями самопровозглашенных ЛНР и ДНР под определение "иностранных террористических организаций".