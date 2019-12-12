Росстат рассказал об уровне подростковой анорексии

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В России примерно 2,5% подростков страдают от анорексии, сообщила на пресс-конференции начальник управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйства В России примерно 2,5% подростков страдают от анорексии, сообщила на пресс-конференции начальник управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйства Росстата Елена Фролова.

"2,5% подростков страдают излишней худощавостью, по нашим данным, а для детей в возрасте от 0 до 5 лет этот показатель - около 3%. Мировой показатель по всем странам - 7,7%, то есть у нас он заметно ниже", - сказала Фролова на пресс-конференции, посвященной итогам выборочного исследования питания россиян в 2018 году, проведенного статистическим ведомством.

В свою очередь директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк заметил, что об энергетической недостаточности, дефиците массы тела говорит индекс массы тела менее 18,5 пунктов. По словам ученого, анорексия является серьезнейшей медицинской проблемой, заболеванием, для лечения которого необходима работа как с психологом, так и другими квалифицированными специалистами.

"И если в результате хорошей терапии, нутритивной поддержки удается добиться прибавки массы тела на 2-3 килограмма, это считается большим медицинским успехом", - заметил он.