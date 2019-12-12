РВК запустила конкурс по созданию ИИ для анализа речи

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Сколково" запустило конкурс технологических проектов по созданию искусственного интеллекта (ИИ), способного анализировать естественную речь и превосходящего в этом человека, призовой фонд составит 200 миллионов рублей, говорится в сообщении РВК.

Конкурс проводится в рамках серии технологических конкурсов Национальной технологической инициативы (НТИ) Up Great. Цель конкурса – создать универсальный искусственный интеллект, который будет способен анализировать естественную речь, решать задачи и обучаться вместе с человеком.

"Конкурс продлится до конца 2022 года. Испытания будут проходить регулярно до тех пор, пока одна из команд не покажет результат, превосходящий способности человека. Соревнования будут организованы отдельно для текстов на русском и английском языке. Победитель каждого конкурса получит по 100 млн руб", - говорится в сообщении.

Способность ИИ анализировать речь человека и содержательно взаимодействовать с ним будет проверена в конкурсе на примере выявления фактических, смысловых и логических ошибок в текстах, неаргументированных утверждений, неуместных сравнений. Команды участников должны будут, в частности, проанализировать и найти ошибки в нескольких сотнях эссе и сочинений, при этом решение по каждому тексту ИИ должен принять не более чем за 30 секунд. Такой уровень машинной обработки текстов в мире пока не достигнут.

"Конкурс Up Great призван стимулировать развитие новых подходов, которые позволят создать ИИ, способный к глубокому анализу смысла текста и причинно-следственных связей по широкому набору тематик. Появление таких технологий позволит улучшить взаимодействие между компьютером и человеком, создать инструменты эффективного решения широкого спектра интеллектуальных задач", - отмечается в сообщении.