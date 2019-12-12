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2019-12-12T15:52+0300
https://ria.ru/20191212/1562318357.html
РВК запустила конкурс по созданию ИИ для анализа речи
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РИА Новости

РВК запустила конкурс по созданию ИИ для анализа речи

15:52 12.12.2019
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© Fotolia / taa22Человеческий мозг
Человеческий мозг
© Fotolia / taa22
Человеческий мозг. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Сколково" запустило конкурс технологических проектов по созданию искусственного интеллекта (ИИ), способного анализировать естественную речь и превосходящего в этом человека, призовой фонд составит 200 миллионов рублей, говорится в сообщении РВК.
Конкурс проводится в рамках серии технологических конкурсов Национальной технологической инициативы (НТИ) Up Great. Цель конкурса – создать универсальный искусственный интеллект, который будет способен анализировать естественную речь, решать задачи и обучаться вместе с человеком.
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"Конкурс продлится до конца 2022 года. Испытания будут проходить регулярно до тех пор, пока одна из команд не покажет результат, превосходящий способности человека. Соревнования будут организованы отдельно для текстов на русском и английском языке. Победитель каждого конкурса получит по 100 млн руб", - говорится в сообщении.
Способность ИИ анализировать речь человека и содержательно взаимодействовать с ним будет проверена в конкурсе на примере выявления фактических, смысловых и логических ошибок в текстах, неаргументированных утверждений, неуместных сравнений. Команды участников должны будут, в частности, проанализировать и найти ошибки в нескольких сотнях эссе и сочинений, при этом решение по каждому тексту ИИ должен принять не более чем за 30 секунд. Такой уровень машинной обработки текстов в мире пока не достигнут.
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"Конкурс Up Great призван стимулировать развитие новых подходов, которые позволят создать ИИ, способный к глубокому анализу смысла текста и причинно-следственных связей по широкому набору тематик. Появление таких технологий позволит улучшить взаимодействие между компьютером и человеком, создать инструменты эффективного решения широкого спектра интеллектуальных задач", - отмечается в сообщении.
По данным совместного исследования РВК и Frost&Sullivan, в 2018 году рынок обработки естественного языка и продуктов на его основе оценивался на уровне 8 миллиардов долларов. К 2025 году он вырастет до 40 миллиардов долларов. Основными игроками на рынке технологий обработки естественного языка на данный момент являются Google, Amazon, Facebook. В России ведущими разработчиками подобных решений являются "Яндекс", ABBYY, Сбербанк, "Тинькофф", МФТИ (проект iPavlov) и др, указывается в релизе.
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