В Башкирии школьник отравился никотиновой конфетой

УФА, 12 дек - РИА Новости. Одиннадцатилетний школьник в башкирском Стерлитамаке попал в больницу с отравлением после того, как перед уроками попробовал никотиновую смесь, сообщает прокуратура Башкирии.
"Надзорное ведомство инициировало проверочные мероприятия по факту отравления 11-летнего учащегося МАОУ СОШ №2 Стерлитамака. Предположительно, перед занятиями подросток употребил бестабачную никотиновую смесь, после которой почувствовал недомогание и был госпитализирован с признаками отравления в больницу", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики правонарушений и защиты прав несовершеннолетних.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что жевательную конфету с содержанием никотина мальчику дал другой ученик школы.
"Со слов ребенка, к нему подошел ученик и предложил ему за 20 рублей съесть конфету... которая свободно продается в магазинах города", - сказал собеседник агентства.
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