В Башкирии школьник отравился никотиновой конфетой

УФА, 12 дек - РИА Новости. Одиннадцатилетний школьник в башкирском Стерлитамаке попал в больницу с отравлением после того, как перед уроками попробовал никотиновую смесь, сообщает прокуратура Башкирии.

"Надзорное ведомство инициировало проверочные мероприятия по факту отравления 11-летнего учащегося МАОУ СОШ №2 Стерлитамака. Предположительно, перед занятиями подросток употребил бестабачную никотиновую смесь, после которой почувствовал недомогание и был госпитализирован с признаками отравления в больницу", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики правонарушений и защиты прав несовершеннолетних.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что жевательную конфету с содержанием никотина мальчику дал другой ученик школы.