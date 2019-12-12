Финдиректор КМГ: важно привлечь качественных инвесторов в экономику

АО НК " КазМунайГаз " - одна из ведущих компании Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына". О планах компании по добыче нефти, модернизации мощностей, работе с российскими компаниями и реализации IPO в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя правления, финансовый директор АО НК "КазМунайГаз" Даурен Карабаев.

- Каковы предварительные итоги деятельности АО НК "КазМунайГаз" в 2019 году? Над чем вы работали?

- Последние несколько лет мы были сосредоточены на реализации стратегии роста и укреплении финансовой устойчивости "КазМунайГаза". В результате нам удалось снизить долговую нагрузку, сгладить графики погашения, и сегодня все рейтинговые агентства высоко оценивают наши позиции.

В текущем году данная тенденция в работе была продолжена. За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль составила более 2 миллиардов долларов, что на 22,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Что касается выручки, то она незначительно снизилась, на 1,9%, и составила чуть больше 13,4 миллиарда долларов. Снижению выручки есть вполне конкретные причины, связаны они со спадом средней цены нефти и уменьшением объемов трейдинга нефти нашим европейским подразделением KMG International. Однако потери в данном направлении были компенсированы за счет увеличения объемов экспорта казахстанского газа в Китай.

В январе-сентябре текущего года в сравнении с прошлым годом EBITDA также выросла на 9,1% и составила 4,2 миллиарда долларов. Мы ожидаем, что по итогам года текущая динамика сохранится.

- Каковы производственные показатели?

- Объем добычи нефти и газового конденсата составил почти 17,6 миллиона тонн. В прошлом году был почти аналогичный показатель. Объем добычи попутного и природного газа, если сравнивать с прошлым годом, вырос на 2,6% до 6,2 миллиарда кубических метров.

Небольшие изменения в сторону увеличения есть в сфере транспортировки нефти и, наоборот, немного уменьшилась транспортировка газа. За этот период было переработано почти 15,3 миллиона тонн углеводородного сырья и произведено 14,3 миллиона тонн нефтепродуктов.

В целом по итогам года мы не ожидаем резких колебаний в объемах добычи нефти и газа и рассчитываем, что они будут в рамках запланированных показателей.

- Минэнерго Казахстана повысило прогноз по добыче нефти в 2019 году с 89 миллионов до 90,5 миллиона тонн. Планирует ли "КазМунайГаз" рост добычи?

- АО НК "КазМунайГаз" является вертикально-интегрированной компанией, это национальный нефтегазовый оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. Сегодня компания обеспечивает 26% добычи нефти и газоконденсата в стране, 15% добычи природного и попутного газа. По нашим магистральным трубопроводам транспортируется 56% нефти и 79% газа. Учитывая, что на нефтегазовом рынке Казахстана присутствуют другие игроки, мы не можем говорить за весь рынок и тем более делать прогнозы по всей стране. При этом мы имеем свои обязательства по поставкам части добытой нефти на внутренний рынок для переработки на нефтеперерабатывающих заводах. Компания строго придерживается данных обязательств и намерена исполнять их в дальнейшем.

Что касается объемов добычи нефти, то, как вы знаете, фактическая добыча нефти в прошлом году составила 90,4 миллиона тонн. Кроме того, в Казахстане разрабатываются три крупных нефтегазовых проекта – Кашаган, Тенгиз и Карачаганак. На всех трех проектах в текущем году были успешно произведены капитальные ремонты с полной остановкой основного производства. Однако, несмотря на это, ожидаемый объем добычи на конец года по всем трем месторождениям был значительно увеличен.

Очевидно, что с вышесказанным связаны и планы Министерства энергетики по увеличению объемов добычи нефти по стране.

- В прошлом году компания завершила один из своих крупнейших инвестиционных проектов – модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Над какими проектами компания работает сейчас?

- Да, завершившаяся модернизация позволила производить на наших НПЗ топливо, соответствующее европейским стандартам "Евро-4" и "Евро-5". Увеличились мощности заводов, что позволило полностью обеспечить потребности в нефтепродуктах на внутреннем рынке, а также экспортировать их в соседние страны. Также мы начали производить совершенно новые нефтепродукты – бензол и параксилол.

Совсем недавно в рекордные сроки было завершено строительство линейной части газопровода "Сарыарка", протяженностью 1061 км. Газопровод позволит полностью обеспечить природным газом Центральный Казахстан и северные регионы страны.

Значимым инвестиционным проектом, который реализуется "КазМунайГазом" совместно с партнерами, это расширение производственных мощностей Тенгизского месторождения - Проект будущего расширения и Проект управления устьевым давлением. Его реализация позволит повысить производственную мощность на 12 миллионов тонн в год, в итоге общий объем добычи будет увеличен до 39 миллионов тонн в год. Помимо производственных выгод в виде модернизированной инфраструктуры, новых объектов, трансферта технологий и опыта, было создано большое количество рабочих мест, привлечён значительный объём казахстанских товаров и услуг.

- Замглавы "КазМунайГаза" Данияр Тиесов в 2018 году заявлял о готовности Казахстана экспортировать бензин в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Интерес также проявлял Азербайджан. Обсуждался также вопрос экспорт бензина в Белоруссию. Какова ситуация с экспортом казахстанского бензина сегодня? Какие соглашение или договоренности достигнуты, с какими странами? Когда могут начаться поставки?

- Да, как известно, после модернизации нефтеперерабатывающих заводов наш внутренний рынок был полностью обеспечен нефтепродуктами и появилась возможность их экспорта. Однако для осуществления экспорта светлых нефтепродуктов необходимо подготовить законодательную базу и подписать двусторонние договоры с потенциальными партнерами, чем занимаются соответствующие государственные органы. С некоторыми странами договоренности уже достигнуты, с некоторыми переговоры еще продолжаются. Так, в июле первая партия казахстанского топлива была отправлена в Таджикистан. В ноябре Атырауский нефтеперерабатывающий завод начал отгрузку первой партии неэтилированного бензина Аи-92 экологического класса К5 на европейские рынки. Объем первой партии экспорта - 1 827 тонн.

В ноябре одно из наших предприятий - ТОО СП "CASPI BITUM" экспортировало порядка 10 тысяч тонн битума в Республику Узбекистан. Вообще первая партия дорожного битума отправилась в Узбекистан еще в 2017 году. Однако нами было принято решение о полном обеспечении сначала внутреннего рынка продуктом. Данная задача выполнена, и теперь мы планируем отправлять продукцию с завода за границу на постоянной основе.

- В октябре российская "Татнефть" заявила, что договорилась с "КазМунайГазом" о развитии совместных проектов. Что это за проекты?

- Сотрудничество предполагает разные направления деятельности, в том числе в сфере разработки зрелых месторождений, трансфера новых технологий и передового опыта и т.д. Запланировано несколько этапов сотрудничества, в том числе проведение сотрудниками компании "Татнефть" анализа производственных систем "КазМунайГаза", выработку рекомендаций по их трансформации и повышению эффективности и т.д.

- "КазМунайГаз" также готовится подписать соглашение с "Лукойлом" о финансировании проекта по участку I-P-2 на шельфе Каспия. Когда ожидается подписание? Доли сторон в проекте?

- Любые двусторонние проекты, как правило, состоят из нескольких этапов и соответствующих процедур, которые включают в себя проведение переговоров, подписание соглашений между компаниями, подписание соглашений совместно с курирующим государственным органом, заключение контрактов на недропользование, создание совместного предприятия и так далее. Поэтому назвать конкретные сроки подписания соглашений сложно.

"КазМунайГаз" в сотрудничестве с партнерами при разработке новых месторождений придерживается условий кэрри-финансирования, то есть затраты на проведение геолого-разведочных работ, как правило, несет партнер. В случае если геологоразведка оказывается положительной, то в последующем партнер возвращает затраченные средства, добывая нефть.

- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил о том, что Казахстан будет подбирать удачное время для успешного проведения IPO "КазМунайГаза". Известно ли какой пакет будет предложен инвесторам. Планируется ли road show, где когда?