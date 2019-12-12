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Зеленский назвал пять составляющих формулы будущего для Украины
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РИА Новости

Зеленский назвал пять составляющих формулы будущего для Украины

15:41 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять составляющих формулы будущего для страны, среди них – мир и народовластие.
По его словам, "формула будущего для Украины" состоит из пяти составляющих и первая из них – мир. "Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей", - написал Зеленский в своей колонке для журнала "Новое время".
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Вторым фактором Зеленский назвал "эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех", сюда входит победа над коррупцией и равенство всех перед законом. По его мнению, третьим фактором являются инвестиции, и для этого нужно "убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса".
Следующим составляющим, по словам президента, является качественно иная инфраструктура, сюда входят не только дороги, а инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная.
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Пятым фактором он называет народовластие. "Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти — от уровня громады до уровня президента", — добавил Зеленский.
Он признает, что сейчас Украина не может претендовать на глобальное лидерство. "Но мы точно можем стать самой динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений — не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего — самим себе", — считает президент.
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