Зеленский назвал пять составляющих формулы будущего для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять составляющих формулы будущего для страны, среди них – мир и народовластие.

По его словам, "формула будущего для Украины " состоит из пяти составляющих и первая из них – мир. "Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей", - написал Зеленский в своей колонке для журнала "Новое время"

Вторым фактором Зеленский назвал "эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех", сюда входит победа над коррупцией и равенство всех перед законом. По его мнению, третьим фактором являются инвестиции, и для этого нужно "убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса".

Следующим составляющим, по словам президента, является качественно иная инфраструктура, сюда входят не только дороги, а инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная.

Пятым фактором он называет народовластие. "Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти — от уровня громады до уровня президента", — добавил Зеленский.