В Японии чиновник выиграл суд после запрета ходить в женский туалет

ТОКИО, 12 дек - РИА Новости. Суд в Японии обязал правительство выплатить крупную компенсацию чиновнику с нарушением половой идентичности, которому запрещали ходить в женский туалет, несмотря на то, что он считает себя женщиной, передало в четверг информационное агентство Киодо.
По его данным, сотрудник министерства экономики, торговли и промышленности Японии с 2010 года ходит на работу в женской одежде, что не вызывало возражения ведомства.
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Ему было позволено пользоваться женской раздевалкой, но ходить в туалет разрешали либо в индивидуальную кабинку для инвалидов, либо в места общего пользования на других этажах с тем, чтобы не смущать коллег женского пола. Руководство опасалось, что появление трансгендерного лица в женском туалете может вызвать неудобство для женского персонала.
Токийский окружной суд счел незаконными требования, предъявленные к сотруднику, начальство которого однажды заявило: "Может, стоит снова стать мужчиной?".
В результате за причиненный ущерб истцу власти обязаны выплатить компенсацию в размере 1,32 миллиона японских иен (около 12 тысяч долларов).
Сотрудник обращался в государственное управление по персоналу, которое защищает интересы служащих госорганов в Японии, с жалобой на ситуацию еще в 2013 году, но она была отклонена. Тогда в 2015 году он подал в суд и выиграл процесс. В Японии, предположительно, это произошло впервые.
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