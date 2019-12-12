В Японии чиновник выиграл суд после запрета ходить в женский туалет

ТОКИО, 12 дек - РИА Новости. Суд в Суд в Японии обязал правительство выплатить крупную компенсацию чиновнику с нарушением половой идентичности, которому запрещали ходить в женский туалет, несмотря на то, что он считает себя женщиной, передало в четверг информационное агентство Киодо.

По его данным, сотрудник министерства экономики, торговли и промышленности Японии с 2010 года ходит на работу в женской одежде, что не вызывало возражения ведомства.

Ему было позволено пользоваться женской раздевалкой, но ходить в туалет разрешали либо в индивидуальную кабинку для инвалидов, либо в места общего пользования на других этажах с тем, чтобы не смущать коллег женского пола. Руководство опасалось, что появление трансгендерного лица в женском туалете может вызвать неудобство для женского персонала.

Токийский окружной суд счел незаконными требования, предъявленные к сотруднику, начальство которого однажды заявило: "Может, стоит снова стать мужчиной?".

В результате за причиненный ущерб истцу власти обязаны выплатить компенсацию в размере 1,32 миллиона японских иен (около 12 тысяч долларов).