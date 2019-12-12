Во МХАТе имени М. Горького расскажут "Историю рыцаря"

МОСКВА, 12 дек - Пресс-служба МХАТ имени Горького. Во МХАТе имени М. Горького 12 декабря расскажут "Историю рыцаря". Противостояние героя и злодея – на этом сюжете мировое искусство стоит не одну тысячу лет. Кажется, что ничего нового в нем уже не откроешь. Но что будет, если взглянуть на него глазами не воина света в сияющих доспехах, как это обычно происходит, а тирана, негодяя и мерзавца? Прославленный академический театр и молодой актер, драматург и режиссер Антон Непомнящий отважились на такой рискованный эксперимент. И это уже пятая премьера в сезоне из 20 заявленных руководством театра.

Легенда о смелом и благородном юноше, избавившем свою страну от безжалостного и беспощадного чудовища, существует практически у любого народа и насчитывает, как правило, не одну сотню лет. В каждой стране она обретает неповторимый колорит, обрастает экзотическими подробностями, но финал в основе своей остается неизменным: герой убивает злодея, получает в награду руку и сердце исстрадавшейся красавицы и в спасенной стране наконец-то воцаряются мир и благоденствие. Одним словом все сказки заканчиваются свадьбой. Потому что наутро после свадебного пира начинается самая что ни на есть быль. И мало кто задумывается о том, каково сказочному богатырю в обычной жизни с ее неизбежными заботами и тревогами, с которыми сталкиваются простые смертные. А если витязю без страха и упрека придется отвечать не только за своих близких, но за всех подданных державы, избавленной им от кровавой тирании?

Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького: "Тема власти, борьбы за власть – одна из главных тем мировой драматургии, начиная со времен античности, переходя через Шекспира к Брехту. Театр, история которого началась с великого спектакля "Царь Федор Иоаннович", не может пройти мимо этой темы. Старинную легенду о юноше и драконе в свое время, пережив опыт Холокоста и двух мировых войн, иронически переосмыслил Евгений Шварц. Однако и в его версии свет есть свет, тьма есть тьма. "История рыцаря" - это современная актуальная попытка описать ту же самую историю глазами людей, переживших эпоху постмодернизма, который, как известно, размыл границы между добром и злом".

А что, если...

Актер и режиссер Антон Непомнящий пошел еще дальше и попытался представить, как будет развиваться этот "вечный" классический сюжет, если пламенный борец с тиранией не станет убивать тирана, а попытается облагодетельствовать униженных и оскорбленных, не проливая ничьей крови. Так родилась пьеса под названием "История рыцаря", которую автор и принес во МХАТ имени М. Горького. Эдуарду Боякову показалась заманчивой идея спровоцировать зрителя поразмышлять над абсолютно "детским" вопросом - "что такое хорошо и что такое плохо?". Рассуждать о добре и зле в абсолютных категориях хорошо во времена, когда граница между черным и белым на замке, а замок под надежной охраной. Нынче же этот некогда неприступный кордон настолько эфемерен, что впору усомниться, существует ли он вообще. И поскольку авторское высказывание на сию более чем актуальную тему получилось откровенным до полной нелицеприятности, худрук театра предложил Антону Непомнящему самому взяться за постановку.

Антон Непомнящий, автор пьесы, режиссер-постановщик: "Мы пытаемся найти молодого героя, который был бы созвучен как современной протестной молодежи, так и тем людям, которые помнят героев XX и XIX века. Нам хочется дать шанс поколению молодых бунтарей, которые выходят на площади и уверены, что знают как надо. Допусти их к власти, они сделают что-то правильное и жизнь будет лучше. Может, они будут правы, а может, нет. Мы хотим поговорить на эту тему. В этом заключается одна из наших задач. Мы хотим услышать зрителя, и чтобы он услышал нас".

"Выборы и демократия — вещи несовместимые" (c)

В "Истории рыцаря" философская притча переплетена с политическим триллером, ужастик с love story, романтично-фантастичная сказка с суровым документальным расследованием. Одни увидят в этом спектакле отсылку к легендарному шварцевскому "Дракону", другие – к "Федоту-стрельцу" острослова и ерника Леонида Филатова. А третьи – остроумную вариацию на тему тургеневских "отцов и детей", благо актерский ансамбль в спектакле подобран с ювелирной точностью: признанные мастера Михаил Кабанов (Дракон) и Александр Самойлов (Министр) VS ватага мхатовцев нового поколения — Эльвира Цымбал и Екатерина Черевко (Эльза), Герман Андреев и Семен Шевелин (Ланцелот).

В любые времена юные бунтари и ниспровергатели уверены, что они одни знают, как учредить на земле свободу, равенство, братство/сестричество, равно как и прилагающееся к ним всеобщее благоденствие, и только предки-ретрограды мешают им осуществить эту великую миссию. Но лукавому Дракону ничего не стоит охладить пыл своего молодого противника: "Вся проблема в том, что рыцари не учат историю". Не поспоришь! И оторопевшему Ланцелоту приходится на ходу усваивать, что "выборы и демократия – вещи несовместные", и что "дружбы между государствами без угрозы тотального уничтожения не существует". А вместе с ним и зрители за полтора часа пройдут интенсивный курс начинающего политика под руководством поседевшего на руководящей работе Дракона. Глядишь и пригодится когда-нибудь.

Михаил Кабанов, народный артист России, исполнитель роли Дракона: "Вся проблема рыцарей заключается в том, что вы не учите историю, или от вас ее умышленно скрывают. Вся правда в том, что драконы никогда не приходили к власти. К власти всегда приходят рыцари. Молодые, полные благородных идей свободы, равенства, справедливости! Как они превращаются в драконов, и что с этим делать - вот в чем вопрос!".

В свое время Московский художественный задумывался Станиславским и Немировичем-Данченко как театр современной драматургии, куда публика будет приходить не столько за развлечением, сколько за ответами на самые острые вопросы, которые беспрестанно подбрасывает нам жизнь.

И сегодня, на новом витке своей непростой биографии, оставаясь верным традициям русского психологического театра с его неутомимым поиском правды, МХАТ имени М. Горького возвращается к принципам, заложенным отцами-основателями – произведения современных авторов получают здесь все права гражданства, а возможно, и долгую счастливую сценическую жизнь.

Узнать об этом в "Истории рыцаря" - 12, 21 и 27 декабря на Малой сцене МХАТ.