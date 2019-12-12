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Путин заявил о необходимости механизмов соблюдения прав человека
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РИА Новости

Путин заявил о необходимости механизмов соблюдения прав человека

15:33 12.12.2019 (обновлено: 16:10 12.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Российские законодатели не должны отступать от общепризнанных мировых стандартов в области прав человека, просто декларирование этих норм в основном законе не означает их соблюдение на практике, здесь нужны четкие и отлаженные механизмы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда.
"Закон практически всегда - это компромисс интересов. При этом важно, чтобы законодатели не отступали от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека", - заявил Путин в четверг на встрече с судьями в День Конституции России.
"Говорю именно о стандартах, а не о перечне прав. Их декларирование даже в основном законе не означает, к сожалению, на практике их соблюдение, нужны соответствующие четкие, отлаженные механизмы, чтобы свести к минимуму вероятность умаления прав и, тем более, их отрицания", - подчеркнул президент.
Он отметил, что Конституционный суд уже многое сделал и продолжает делать для отстаивания прав и законных интересов граждан.
Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
15:30
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"Сложность здесь заключается как раз в том, что в силу абстрактности ряда конституционных положений их интерпретация может быть разной. Да и представления людей об общем благе, о справедливости тоже, как известно, разнятся, и разнятся подчас существенно", - добавил глава государства.
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Конституционный суд РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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