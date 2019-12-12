Путин заявил о необходимости механизмов соблюдения прав человека

НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Российские законодатели не должны отступать от общепризнанных мировых стандартов в области прав человека, просто декларирование этих норм в основном законе не означает их соблюдение на практике, здесь нужны четкие и отлаженные механизмы, заявил президент РФ Российские законодатели не должны отступать от общепризнанных мировых стандартов в области прав человека, просто декларирование этих норм в основном законе не означает их соблюдение на практике, здесь нужны четкие и отлаженные механизмы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда

"Закон практически всегда - это компромисс интересов. При этом важно, чтобы законодатели не отступали от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека", - заявил Путин в четверг на встрече с судьями в День Конституции России.

"Говорю именно о стандартах, а не о перечне прав. Их декларирование даже в основном законе не означает, к сожалению, на практике их соблюдение, нужны соответствующие четкие, отлаженные механизмы, чтобы свести к минимуму вероятность умаления прав и, тем более, их отрицания", - подчеркнул президент.

Он отметил, что Конституционный суд уже многое сделал и продолжает делать для отстаивания прав и законных интересов граждан.