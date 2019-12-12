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2019-12-12T15:33+0300
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Госдума поддержала проект об отмене экзамена для украинцев и белорусов
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РИА Новости

Госдума поддержала проект об отмене экзамена для украинцев и белорусов

15:33 12.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Государственная дума РФ в четверг приняла в первом чтении правительственный проект об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
В пояснительной записке к документу отмечается, что согласно части 1 статьи 331 федерального закона "О гражданстве РФ", иностранцев или лиц без гражданства по результатам собеседования могут признать носителями русского языка, если они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут в России или ранее постоянно проживали в России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ.
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"Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 Федерального закона "О гражданстве РФ", - говорится в документе.
Кроме того, с учетом отсутствия единого подхода к проведению собеседования с соискателем гражданства РФ в комиссиях законопроектом предлагается наделить МВД РФ полномочием по определению по согласованию с Минпросвещения единых критериев признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении комиссией собеседования с иностранным гражданином или лицом без гражданства.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что инициатива позволит избежать бюрократической процедуры собеседования для получения гражданства РФ.
"Законопроект направлен на поддержку наших соотечественников из Украины и Белоруссии. Он позволит избежать бюрократической процедуры собеседования на свободное владение русским языком, чтобы получить российское гражданство. Принятие закона упростит эту процедуру для почти 172 тысяч граждан Украины и 32 тысяч граждан Белоруссии, которые постоянно проживают в нашей стране и уже имеют вид на жительство", - сказал журналистам Володин.
"Мы восстанавливаем справедливость по отношению к людям, с которыми у нас общие культура, язык и история", - отметил председатель Госдумы.
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22 октября, 12:53
Украинцев и белорусов могут признать носителями русского языка без экзамена
13100013
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МинпросвещенияГосдума РФМВД РФВячеслав ВолодинБелоруссияРоссияУкраинаОбщество
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