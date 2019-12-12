Путин рассказал о "непрерывном процессе осмысления" Конституции

НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Интерпретация Конституции и отдельных ее положений - непрерывный процесс, жизнь и ее развитие требуют все нового и нового осмысления основного закона, заявил президент России Владимир Путин.
На встрече с судьями Конституционного суда в четверг глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции.
"Казалось бы, за 26 лет с её небольшим по объему текстом уже детально разобрались, прочли, поняли и точно все понимают и знают, как следуют применять нормы основного закона. Однако интерпретация, толкование как отдельных его положений, так и документа в целом, - это процесс непрерывный, тем более, что сама жизнь, её развитие требует все нового и нового осмысления Конституции", - заявил Путин в День Конституции РФ.
По его словам, основной закон государства с каждым годом "воспринимается все более цельным документом".
"Ее нормы дополняют друг друга, обретают новые качества и даже новые принципы, которые не закреплены в Конституции, но вытекают из ее смысла. В первые годы существования основного закона ссылки на дух Конституции воспринимались скорее как уважительная риторика. Сегодня же дух Конституции стал таким же веским и обязательным, как и ее конкретные нормы. И в этом, конечно, большая заслуга именно Конституционного суда", - заключил Путин.