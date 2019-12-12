Путин рассказал о "непрерывном процессе осмысления" Конституции

"Казалось бы, за 26 лет с её небольшим по объему текстом уже детально разобрались, прочли, поняли и точно все понимают и знают, как следуют применять нормы основного закона. Однако интерпретация, толкование как отдельных его положений, так и документа в целом, - это процесс непрерывный, тем более, что сама жизнь, её развитие требует все нового и нового осмысления Конституции", - заявил Путин в День Конституции РФ.