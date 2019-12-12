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2019-12-12T16:13+0300
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Путин рассказал о "непрерывном процессе осмысления" Конституции
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РИА Новости

Путин рассказал о "непрерывном процессе осмысления" Конституции

15:30 12.12.2019 (обновлено: 16:13 12.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Интерпретация Конституции и отдельных ее положений - непрерывный процесс, жизнь и ее развитие требуют все нового и нового осмысления основного закона, заявил президент России Владимир Путин.
На встрече с судьями Конституционного суда в четверг глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции.
"Казалось бы, за 26 лет с её небольшим по объему текстом уже детально разобрались, прочли, поняли и точно все понимают и знают, как следуют применять нормы основного закона. Однако интерпретация, толкование как отдельных его положений, так и документа в целом, - это процесс непрерывный, тем более, что сама жизнь, её развитие требует все нового и нового осмысления Конституции", - заявил Путин в День Конституции РФ.
По его словам, основной закон государства с каждым годом "воспринимается все более цельным документом".
"Ее нормы дополняют друг друга, обретают новые качества и даже новые принципы, которые не закреплены в Конституции, но вытекают из ее смысла. В первые годы существования основного закона ссылки на дух Конституции воспринимались скорее как уважительная риторика. Сегодня же дух Конституции стал таким же веским и обязательным, как и ее конкретные нормы. И в этом, конечно, большая заслуга именно Конституционного суда", - заключил Путин.
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11:48
Медведев оценил баланс между свободой и ответственностью в Конституции
21610457
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Да, Да, а то за власть не зацепится. Все друзья олигархи в осмыслении.
12 декабря, 15:37
Сергей
3660002
Народ к концу 26-го года вполне себе уже все осмыслил и сделал выводы.
12 декабря, 15:47
SGSvetlana Gerasimova
2900101
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