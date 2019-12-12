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ГД поддержала проект о продаже крымских вин в аэропортах и на вокзалах
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РИА Новости

ГД поддержала проект о продаже крымских вин в аэропортах и на вокзалах

15:21 12.12.2019 (обновлено: 15:22 12.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВино
Вино
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вино. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на три года - до 1 января 2023 года - переходного периода для крымских виноделов и разрешает до этой даты продажу крымских вин в аэропортах и на вокзалах Крыма.
Документ, внесенный группой депутатов во главе с Глебом Хором и сенаторов, направлен на завершение интеграции в правовую систему России организаций, осуществляющих производство и оборот алкогольной винодельческой продукции, в том числе с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения на территориях Республики Крым и города Севастополя.
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По законопроекту, крымские виноделы до 1 января 2023 года могут не оснащать технологическое оборудование приборами измерения и учета готовой продукции. Также они могут не иметь в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде производственные и складские помещения. Кроме того, они вправе производить вино из винограда, выращенного на виноградниках, сведения о которых не внесены в реестр виноградных насаждений, не рассчитывать потребности в федеральных спецмарках, не представлять в лицензирующий орган ряда документов.
Сейчас срок установлен до 1 января 2020 года.
Кроме того, до 2023 года разрешается розничная продажа крымских вин в аэропортах и на вокзалах Крыма и Севастополя организациям, имеющим лицензии на розничную продажу такой продукцией, в том числе при оказании услуг общепита. "Это связано с тем, что введенные санкции на международные авиа- и пассажирские перевозки не позволяют открывать магазины дьюти-фри на вокзалах и в аэропортах, находящихся в этих субъектах РФ", - пояснил РИА Новости Хор.
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Глеб ХорГосдума РФКрымРоссияЭкономика
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