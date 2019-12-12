ГД поддержала проект о продаже крымских вин в аэропортах и на вокзалах

По законопроекту, крымские виноделы до 1 января 2023 года могут не оснащать технологическое оборудование приборами измерения и учета готовой продукции. Также они могут не иметь в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде производственные и складские помещения. Кроме того, они вправе производить вино из винограда, выращенного на виноградниках, сведения о которых не внесены в реестр виноградных насаждений, не рассчитывать потребности в федеральных спецмарках, не представлять в лицензирующий орган ряда документов.