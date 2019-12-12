Сотрудник британской УИК рассказал о внутренней кухне выборов

Избиратель получает бюллетени на избирательном участке во время президентских выборов в Алжире. 12 декабря 2019

Избиратель получает бюллетени на избирательном участке во время президентских выборов в Алжире. 12 декабря 2019

ЛОНДОН, 12 дек – РИА Новости, Мария Табак. Сотрудник одной из лондонских избирательных комиссий, выходец из России Александр рассказал РИА Новости, что всегда хотел посмотреть на демократию в действии "изнутри" и с 2012 года регулярно работает на выборах.

Великобритании в четверг проходят всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС . Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.

"Помимо чисто человеческого интереса и любопытства, у меня всегда было желание посмотреть на демократию в действии "изнутри" и поучаствовать в одном из основополагающих демократических процессов, на котором зиждется управление современным развитым государством", - рассказал Александр.

Он отметил, что впервые пришел работать на выборы в 2012 году, по объявлению на сайте местного муниципалитета.

"Тогда проводились выборы мэра Лондона и членов Лондонской ассамблеи. Многие сотрудники участковых избирательных комиссий работают в них по многу лет. Координирует работу местный муниципалитет, многие сотрудники участков в основное время работают в муниципалитете, но достаточно многие работают в других местах или ведут свой бизнес. И время от времени набирают новых членов избиркомов", - сказал собеседник агентства.

У тех, кто однажды поработал на выборах, есть большие шансы повторить свой опыт. "Попав единожды в "пул" потенциальных сотрудников, ты получаешь приглашения на самые разные выборы - местных советов, всеобщие парламентские, мэра Лондона, выборы в Европарламент и разные референдумы, практически каждый год есть какое-то голосование, а иногда и два. После нескольких лет работы рядовым сотрудником, ответственным за выдачу бюллетеней, можно получить продвижение до заместителя председателя УИК или председателя УИК, если проявишь себя с хорошей стороны", - отметил Александр.

Члены УИК, по его словам, обязательно должны пройти тренинг и обеспечить работу избирательного участка, законный и спокойный ход голосования.

"Рабочие часы участков - с 7 до 22 часов, нужно находиться на месте всё время неотлучно. Британские выборы построены на честности и доверии: для голосования не нужно документов, нужно быть внесенным в списки предварительно зарегистрированных избирателей и правильно назвать свое имя и адрес. Бюллетени отмечаются по традиции карандашом, хотя желающие могут использовать ручки", - отметил Александр.

В то же время, подчеркнул он, несанкционированное голосование за другого человека карается.