Тела десяти погибших при пожаре в Одессе до сих пор не опознали

В Одесском колледже экономики 4 ноября произошел пожар. Погибли 12 человек, еще четыре считаются пропавшими без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
"На месте пожара были обнаружены останки 14 человеческих тел. На сегодня официально опознаны только четыре человека. Другие погибшие будут идентифицированы после проведения генетической экспертизы", - говорится в сообщении.
По данным полиции, правоохранители изъяли и направили на экспертизу фрагменты электропроводки сгоревшего колледжа.
8 декабря, 17:40В сгоревшем одесском колледже не было пожарной сигнализации
Как отмечается, следователи завершили первоочередной осмотр места происшествия, после предоставления разрешения Госслужбой по ЧС он будет продолжен.
Ранее вице-мэр Одессы Светлана Бедрега сообщила, что опознана пятая жертва пожара - преподавательница учреждения. По словам вице-мэра, женщину опознали родственники.