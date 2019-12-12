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Тела десяти погибших при пожаре в Одессе до сих пор не опознали
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РИА Новости

Тела десяти погибших при пожаре в Одессе до сих пор не опознали

15:10 12.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия пожара в колледже в Одессе
Последствия пожара в колледже в Одессе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Тела 10 погибших в результате пожара в колледже в Одессе до сих пор официально не опознали, назначена генетическая экспертиза, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
В Одесском колледже экономики 4 ноября произошел пожар. Погибли 12 человек, еще четыре считаются пропавшими без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
8 декабря, 15:00
Последняя проверка в сгоревшем одесском колледже была в 2014 году
"На месте пожара были обнаружены останки 14 человеческих тел. На сегодня официально опознаны только четыре человека. Другие погибшие будут идентифицированы после проведения генетической экспертизы", - говорится в сообщении.
По данным полиции, правоохранители изъяли и направили на экспертизу фрагменты электропроводки сгоревшего колледжа.
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
8 декабря, 17:40
В сгоревшем одесском колледже не было пожарной сигнализации
Как отмечается, следователи завершили первоочередной осмотр места происшествия, после предоставления разрешения Госслужбой по ЧС он будет продолжен.
Ранее вице-мэр Одессы Светлана Бедрега сообщила, что опознана пятая жертва пожара - преподавательница учреждения. По словам вице-мэра, женщину опознали родственники.
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Пожар в одесском колледжеОдессаУкраинаВ мире
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