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Во время пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" пострадали 10 человек
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РИА Новости

Во время пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" пострадали 10 человек

15:12 12.12.2019 (обновлено: 15:15 12.12.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
© РИА Новости / Павел Львов
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" . Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. При пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте в Мурманске, пострадали десять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Cемеро из них госпитализированы, троих осматривают врачи в больницах", — сказал он.
По словам собеседника агентства, продолжается поиск одного пропавшего.
В пресс-службе Северного флота уточнили, что двое военных получили ожоги дыхательных путей, угрозы их жизни нет. Кроме того, там отметили, что на корабле нет вооружения и боеприпасов.
В центре судоремонта "Звездочка" отметили, что всех работников, занимавшихся ремонтом корабля, эвакуировали. Однако представитель завода предположил, что пропавшим может быть член экипажа, который находился на борту.
Площадь пожара достигла 120 квадратных метров, в тушении участвуют сотрудники МЧС. На место ЧП выехал губернатор области Андрей Чибис, глава Минпромторга Денис Мантуров взял ситуацию на контроль.
По данным пресс-службы "Звездочки", возгорание в первом энергоотсеке крейсера началось в 10:16 при проведении сварочных работ. Примерно в 14:45 стало известно, что пожар удалось локализовать, открытого горения нет.
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
13:09Сказано в эфире
Эксперт оценил вероятный ущерб от пожара на "Адмирале Кузнецове" Рабочие, выполнявшие ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов", на котором сейчас тушат пожар, эвакуированы, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации. Кандидат военных наук Владимир Карякин в эфире радио Sputnik прокомментировал инцидент на крейсере.

Причина пожара

Как рассказали в Объединенной судостроительной корпорации, причиной пожара стало то, что искра при сварке упала в трюм, а там загорелись остатки мазута.
Глава ОСК Алексей Рахманов напомнил, что в корпорации ОСК разработан стандарт при сварочных работах, который, в частности, предусматривает присутствие пяти военных контролеров при проведении сварочных работ одним человеком.
"Каким образом мог возникнуть пожар на "Адмирале Кузнецове" при точном соблюдении этого стандарта, вызывает вопрос, ответить на который можно будет только после завершения тушения", — сказал Рахманов.

ЧП на "Адмирале Кузнецове"

Это уже не первое ЧП во время ремонта единственного российского авианесущего крейсера.
С сентября 2018 года "Адмирал Кузнецов" проходил плановый ремонт в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково под Мурманском. В конце октября прошлого года случился сбой в подаче электричества, цистерны ПД-50 заполнились и док резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран повредил часть палубы авианосца, оставив дыру размерами четыре на пять метров. Корпус корабля при этом не пострадал.
"Адмирала Кузнецова" доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском. На корабле планировали заменить и отремонтировать элементы главной энергетической установки, модернизировать электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО, установить и модернизировать "средства, обеспечивающие эксплуатацию авиационного крыла". Ремонт оценили в 70 миллионов рублей.
Работы по ремонту и модернизации крейсера должны были завершиться в 2020 году, а на испытания корабль должен выйти по плану в 2021-м.
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов в плавучем доке на 82-м судоремонтном заводе
26 августа, 17:04
В ОСК рассказали о модернизации дока под авианосец "Адмирал Кузнецов"

Чем известен "Адмирал Кузнецов"

"Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" – тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5. Предназначен для придания боевой устойчивости ракетным подводным лодкам стратегического назначения, группировкам надводных кораблей и морской ракетоносной авиации в районах боевого предназначения.
Корабль заложили на Черноморском судостроительном заводе 1 сентября 1982 года. Первоначально он назывался "Рига". На воду его спустили 4 декабря 1985 года под названием "Леонид Брежнев", а 11 августа 1987 года он получил название "Тбилиси".
Окончательное название "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" кораблю присвоили 4 октября 1990 года. Двадцатого января 1991-го его зачислили в состав ВМФ.
Корабль изначально предназначался для размещения самолетов с нормальным взлетом и посадкой – Су-27К и МиГ-29К. От полноценных авианосцев "Кузнецов" отличается меньшим по размерам ангаром и отсутствием катапульт, из-за чего невозможно использовать тяжелые самолеты с длинным разбегом (например, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и палубные транспортники).
Длина крейсера составляет 302,3 метра, ширина — 72,3 метра, осадка — 9,14 метра, полное водоизмещение — 55 тысяч тонн. Корабль может развивать скорость до 29 узлов. Его энергетическая установка состоит из четырех паротурбин, мощность каждой – 50 тысяч лошадиных сил. Автономность плавания — 45 суток. Экипаж состоит из 1960 человек.
Крейсер оснащен ракетными пусковыми установками (12 противокорабельных ракет "Гранит" и 60 ракет "Удав-1"), зенитно-ракетными комплексами "Клинок" (192 ракеты, 24 пусковые установки) и "Каштан" (256 ракет). На борту могут располагаться до 24 многоцелевых вертолетов Ка-27 и до 12 палубных истребителей Су-27К (Су-33).
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий в Атлантическом океане
13:42
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Объединенная судостроительная корпорацияМурманскЗвездочка (судостроительный завод)Безопасность
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Сгорел крейсер «Адмирал Кузнецов», за срыв ремонта которого три дня назад оправдывался президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Пожар позволит ОСК вообще не сдавать корабль. Прошлой осенью на «Кузнецова» благодаря друзьям Рахманова упал кран, утонул плавдок и образовалась «дырка 4 на 5 метров». До того кадровый сотрудник британской Ernst & Young Алексей Рахманов провалил сдачу ледоколов «Обь», «Александр Санников», «Андрей Вилькицкий», сорвал контракты c «Атомфлотом» и «Газпромом». Но остался в должности и получил орден Александра Невского из рук Путина
12 декабря, 16:11
Диоген Киник
2644019
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