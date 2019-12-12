Во время пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" пострадали 10 человек

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. При При пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" , находящемся на ремонте в Мурманске, пострадали десять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Cемеро из них госпитализированы, троих осматривают врачи в больницах", — сказал он.

По словам собеседника агентства, продолжается поиск одного пропавшего.

В пресс-службе Северного флота уточнили, что двое военных получили ожоги дыхательных путей, угрозы их жизни нет. Кроме того, там отметили, что на корабле нет вооружения и боеприпасов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В центре судоремонта "Звездочка" отметили, что всех работников, занимавшихся ремонтом корабля, эвакуировали. Однако представитель завода предположил, что пропавшим может быть член экипажа, который находился на борту.

Площадь пожара достигла 120 квадратных метров, в тушении участвуют сотрудники МЧС. На место ЧП выехал губернатор области Андрей Чибис, глава Минпромторга Денис Мантуров взял ситуацию на контроль.

По данным пресс-службы "Звездочки", возгорание в первом энергоотсеке крейсера началось в 10:16 при проведении сварочных работ. Примерно в 14:45 стало известно, что пожар удалось локализовать, открытого горения нет.

Причина пожара

Как рассказали в Объединенной судостроительной корпорации, причиной пожара стало то, что искра при сварке упала в трюм, а там загорелись остатки мазута.

Глава ОСК Алексей Рахманов напомнил, что в корпорации ОСК разработан стандарт при сварочных работах, который, в частности, предусматривает присутствие пяти военных контролеров при проведении сварочных работ одним человеком.

"Каким образом мог возникнуть пожар на "Адмирале Кузнецове" при точном соблюдении этого стандарта, вызывает вопрос, ответить на который можно будет только после завершения тушения", — сказал Рахманов.

ЧП на "Адмирале Кузнецове"

С сентября 2018 года "Адмирал Кузнецов" проходил плановый ремонт в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково под Мурманском. В конце октября прошлого года случился сбой в подаче электричества, цистерны ПД-50 заполнились и док резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран повредил часть палубы авианосца, оставив дыру размерами четыре на пять метров. Корпус корабля при этом не пострадал.

"Адмирала Кузнецова" доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском. На корабле планировали заменить и отремонтировать элементы главной энергетической установки, модернизировать электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО, установить и модернизировать "средства, обеспечивающие эксплуатацию авиационного крыла". Ремонт оценили в 70 миллионов рублей.

Работы по ремонту и модернизации крейсера должны были завершиться в 2020 году, а на испытания корабль должен выйти по плану в 2021-м.

Чем известен "Адмирал Кузнецов"

"Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" – тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5. Предназначен для придания боевой устойчивости ракетным подводным лодкам стратегического назначения, группировкам надводных кораблей и морской ракетоносной авиации в районах боевого предназначения.

Корабль заложили на Черноморском судостроительном заводе 1 сентября 1982 года. Первоначально он назывался "Рига". На воду его спустили 4 декабря 1985 года под названием "Леонид Брежнев", а 11 августа 1987 года он получил название "Тбилиси".

Окончательное название "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" кораблю присвоили 4 октября 1990 года. Двадцатого января 1991-го его зачислили в состав ВМФ.

Корабль изначально предназначался для размещения самолетов с нормальным взлетом и посадкой – Су-27К и МиГ-29К. От полноценных авианосцев "Кузнецов" отличается меньшим по размерам ангаром и отсутствием катапульт, из-за чего невозможно использовать тяжелые самолеты с длинным разбегом (например, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и палубные транспортники).

Длина крейсера составляет 302,3 метра, ширина — 72,3 метра, осадка — 9,14 метра, полное водоизмещение — 55 тысяч тонн. Корабль может развивать скорость до 29 узлов. Его энергетическая установка состоит из четырех паротурбин, мощность каждой – 50 тысяч лошадиных сил. Автономность плавания — 45 суток. Экипаж состоит из 1960 человек.